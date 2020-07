El presidente de la Federación de Fútbol de Francia se rinde a Benzema: "Es el mejor"

Siguen cayendo las reacciones a la temporada de Karim Benzema. A sus 32 años ha alcanzado su mejor nivel y el Real Madrid se ha aprovechado de esta cuestión con la consecución de La Liga. El jugador francés ha sido el principal responsable de que los blancos hayan ganado su título número 34 y así se lo reconocen por diferentes partes del mundo, hasta en Francia.

Noel Le Graët, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), se ha rendido al rendimiento del jugador durante esta campaña. "Ha tenido una temporada excepcional con el Real, ya he felicitado a Zidane, quien es su entrenador. Es uno de los mejores jugadores hoy durante la temporada que acaba de completar", explicó en los micrófonos de Radio Montecarlo (RMC) el principal responsable de este deporte en su país de origen.

"¿El mejor? No lo sé. No depende de mí juzgar porque no he visto todos los partidos. Pero en mi opinión, tuvo la mejor temporada de su carrera", aclaró cuando le preguntaron por el Balón de Oro que este año no entregará France Football por culpa de la pandemia. No es la primera vez y es cierto que el presidente de la FFF siempre ha sido uno de sus principales defensores.

De hecho, parecía que en su país se estaban replanteando la cuestión de que no vaya con la Selección. Después del escándalo sexual por el que se vio salpicado y que la justicia ha demostrado que no tenía nada que ver, Francia no ha vuelto a convocarle ni para el Mundial que ganaron en Rusia. "Karim Benzema es un jugador muy bueno, nunca he cuestionado sus cualidades. Le muestra al Real Madrid que es uno de los mejores jugadores en su posición. Pero su etapa con la selección de Francia ha terminado", volvió a dejar claro el presidente de la Federación Francesa de Fútbol.

El MVP

El Real Madrid logró llevarse el título de La Liga tras ganar al Villarreal en el estadio Alfredo Di Stefano. Y, una vez más, el protagonista fue francés. Karim Benzema destacó desde el inicio, abrió el marcador y demostró que está cuajando una temporada para enmarcar en todos sus aspectos.

A sus 32 años, el atacante francés es un delantero con características completamente opuestas a las que suelen presentar los '9' de la actualidad. Su velocidad y gran control de balón le convierten en un jugador multiusos para los técnicos. Más allá de aportar en ataque, el galo sabe que por sus pies pasan gran parte de las jugadas del Real Madrid. Más de 10 asistencias en el actual campaña lo corroboran.

Sin embargo, su camino hasta convertirse en el líder del Real Madrid no ha sido fácil. "Para mí, Benzema es el mejor nueve del mundo, pero luego cada uno puede opinar", decía Zidane. Palabras que el técnico blanco trasladó a la prensa en abril del 2019. Poco más de un año después, el francés está cumpliendo las expectativas de su técnico y amigo.

