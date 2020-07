Benzema rechaza el apoyo interesado de la Federación Francesa: "Prefiero reírme"

Benzema no olvida, tampoco en sus mejores momentos. El delantero francés del Real Madrid está cuajando una temporada para el recuerdo y ha despertado los elogios de lugares donde le habían censurado por completo. La Federación Francesa, la misma que le apartó por un escándalo por el que se vio salpicado, ha recibido ahora el rechazo del jugador tras su interesado halago al madridista.

El '9' de Zidane ha respondido a unas palabras de Le Graët, máximo mandatario de la Federación de Fútbol de Francia, en las que deja claro que no quiere tener ninguna relación con el organismo. Es más, ha optado por utilizar el humor. "Prefiero reírme", ha asegurado en su cuenta oficial de Twitter.

Además, el goleador del Real Madrid ha compartido un mensaje que en el que se criticaba la actitud de la Federación con el jugador, al que apartó indefinidamente hasta poner punto y final a su carrera en la selección francesa más allá de los números que pudiera cosechar con la entidad merengue.

A pesar de que suele estar alejado de las polémicas, el francés no ha querido dejar pasar la oportunidad. Más en una semana en la que se ha confirmado la suspensión del Balón de Oro y su nombre ha vuelto a protagonizar titulares.

Je préfère en rire https://t.co/2tO3w54ztC — Karim Benzema (@Benzema) July 24, 2020

El presidente de la FFF ha asegurado que Benzema, con Zidane, ha rendido a un gran nivel. Ha tenido una temporada excepcional con el Real, ya he felicitado a Zidane, quien es su entrenador. Es uno de los mejores jugadores hoy durante la temporada que acaba de completar", ha asegurado el responsable.

Pese a sus palabras, Benzema no termina de creérselas después del trato recibido y no parece haber olvidado esa actitud por parte de la Federación. El jugador, contento en el Madrid, no estaría cómodo en el cuadro francés si nada cambia.

El taconazo de Karim Benzema ante el Espanyol REUTERS

Benzema, aliado de Zidane

El delantero francés está viviendo una edad dorada en el Real Madrid. Líder de la plantilla, se ha erigido como uno de los pesos pesados del equipo. Un nombre fundamental en el once inicial de Zidane y una brújula a la hora de dirigir el juego.

Ya hace unos meses, antes de que se paralizara el deporte mundial por culpa del coronavirus, Benzema destacaba que creía haber llegado a uno de los mejores puntos de su carrera. "Nunca puedes saber si estás en el punto más alto de tu carrera, porque uno siempre está buscando la perfección. Pero he alcanzado un nivel muy alto y, aun así, busco todavía más, porque sé que tengo la oportunidad de llegar más alto", aseguró en una entrevista.

Poco tiempo después, el '9' ha terminado La Liga peleando por el Pichichi, siendo clave en el título levantado por el Real Madrid, y posicionándose como uno de los referentes para buscar la remontada ante el Manchester City. El club inglés será el encargado de terminar si el año del Madrid es bueno o muy bueno. La competición fetiche del club blanco sigue siendo un objetivo.

