Lendoiro y su sobrada tras el descenso del Dépor: "Tebas es el Vinicius de los despachos"

Augusto César Lendoiro ha protagonizado unas desafortunadas declaraciones en pleno escándalo en Segunda División por los positivos del Fuenlabrada. El expresidente del Deportivo de La Coruña comparó a Javier Tebas con Vinicius Jr, futbolista del Real Madrid, con el objetivo de dejar en mal lugar la figura del presidente de LaLiga tras la polémica en la División de Plata.

El que fuera máximo mandatario del equipo gallego fue preguntado por una periodistas sobre la situación que está viviendo la división de plata de nuestro fútbol con la polémica surgida entre el equipo coruñés y el el equipo madrileño que además también podría afectar a otros equipos como el Elche al estar todos en un pañuelo de puntos.

Lendoiro fue preguntado a la salida de un hotel de la ciudad de Coruña y no rehusó las preguntas, si no que se despachó a gusto atizando con dureza al presidente de La Liga Javier Tebas. Sin embargo, el desafortunado comentario llegó cuando expresidente del Deportivo quiso hacer un símil futbolístico entre Javier Tebas y el jugador del equipo blanco.

La pésima ocurrencia de Lendoiro no solo no tuvo el efecto deseado que era elevar una queja contra el presidente de La Liga y su organización, si no que además provocó la ira y el enfado de la afición del Real Madrid que decidió proteger y arropar a su estrella ante un comentario tan desfortundado.

"Cada vez se me parece más al Vinicius de los despachos. Hace la gran jugada, escapa de uno, escapa de otro, llega al borde del área, dribla al portero y tal, pero cuando llega al momento de disparar a gol o entregárselo al compañero elige mal", dijo ante los micrófonos de Deportes Cuatro a la salida del hotel.

Lendoiro prosiguió con su enfado acusando a La Liga de haber cometido fallos gravísimos e irreversibles que dejaban también la imagen del club y del campeonato muy dañados, algo que no viene precisamente bien teniendo en cuenta la grave situación económica y social que ha atravesado el fútbol estos últimos meses en los que todo ha estado parado.

"No puede cometer esos errores de bulto. Somos el hazmerreir de todo el mundo deportivo", añadió. El cabreo de Lendoiro era palpable y notorio y aprovechó para poner toda la carne en el asador acusando a Javier Tebas de ser el máximo responsable, el cual debería pagar eso que ha sucedido.

Sin punto de acuerdo

Cada uno cree tener razón en su alegato y en su queja, por lo que la negociación parece abocada al fracaso y a que todo quede en tierra de nadie. Sin embargo, Lendoiro, a pesar de no formar parte de la presidencia ni de la directiva del Deportivo, sigue siendo un tipo muy querido en La Coruña y por ello se ha establecido como líder máximo y mediático de la protesta, para que pudiera tener así tener un altavoz mayor.

Sin embargo, Javier Tebas ya ha confirmado que todo se ha resuelto conforme a la norma y a como lo tenía que hacer, es decir, no era necesario ni obligatorio suspender el resto de partidos de la jornada y el que el duelo entre el Deportivo y el Fuenlabrada se jugará en los próximos días cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

