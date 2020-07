Hazard y Asensio, las claves del once del Real Madrid para remontar al Manchester City

En concreto, quedan 17 días para el partido a vida o muerte que jugará el Real Madrid a vida o muerte en Champions League contra el Manchester City. Algo más de dos semanas que comenzaron este lunes con unos días de merecido descanso para los jugadores blancos tras su esfuerzo titánico de los últimos dos meses para preparar y conquistar La Liga.

Pero el punto de mira ya está puesto en el City y cuando se vuelva a los entrenamientos esta semana será a tope. Una de las preocupaciones de Zinedine Zidane es que sus jugadores mantengan su forma física. Hasta ahora, el equipo supo manejar la preparación de La Liga y solo tuvo que lamentar unas pocas lesiones que ha ido solventando con el fondo de armario de la plantilla.

A dos semanas del partido, una lesión prácticamente descartaría al jugador que la sufriera. La única baja segura, ahora mismo, es la de Sergio Ramos por la tarjeta roja que vio en el partido de ida. En la enfermería está Marcelo, a quien se espera de regreso antes de la celebración del partido en el Etihad Stadium. Zidane no quiere más lesionados y en el plano físico mira con especial atención a dos jugadores.

Zidane felicita a Eden Hazard REUTERS

Eden Hazard y Marco Asensio son las dos grandes claves en estos momentos dentro de los planes de Zidane. Si no hay imprevistos, parece que el técnico francés tiene decidido su once titular o, al menos, sí que tiene seguro desde la portería hasta el centro del campo. No ocurre lo mismo con la delantera, donde el indiscutible Karim Benzema espera parejas de baile con el foco puesto en Hazard y Asensio.

Pendientes de Hazard

Zidane trata de recuperar a Hazard a toda costa. Su presencia en el equipo puede ser el factor diferencial para que la remontada no sea tan imposible. Con el belga a buen nivel sería más fácil y en el cuerpo técnico lo saben. El problema es el mal sabor de boca que dejó su final de temporada en Liga aquejado de nuevo por molestias físicas. En la última jornada, Zidane decidió dar 'carpetazo' y pasar a que Eden se centre en la Champions.

Es un misterio casi todo lo que rodea a Hazard y su estado físico. Debería estar listo para el partido contra el Manchester City, pero nadie puede asegurar que vaya a tener el ritmo suficiente para ser titular. Solo vale que esté al cien por cien en un choque en el que el equipo blanco no se podrá permitir especular lo más mínimo. Nadie duda que si Hazard estuviera bien sería un fijo, pero su físico lo condiciona todo.

Zidane dialoga entre risas con Marco Asensio REUTERS

El acelerón de Asensio

La otra cara de la moneda es Asensio. Su regreso ha pasado de ser la mejor noticia para el jugador tras tantos meses de lucha a un 'dolor' de cabeza más para Zidane y su elaboración del once. Asensio está más que listo para competir y así lo acreditan sus últimas actuaciones. La lesión está más que olvidada y, en tiempo récord, ha conseguido ponerse al nivel físico del resto de sus compañeros.

Asensio ha dado un acelerón. Suma tres goles desde su regreso y ha jugado tres partidos de titular. En Mánchester es seguro que tendrá minutos, pero ahora mismo es un serio candidato para entrar en el once. Dependerá de lo que aguante su físico. Este descanso le vendrá bien y podrá machacarse para volver a estar a tope de cara a la vuelta de la Champions. Acabó en increíble forma y si se mantiene así es favorito a ser titular contra el City ya sea ocupando el tercer puesto del ataque blanco o siendo el sustituto de Hazard en él.

Las alternativas de Zidane

Mientras, otros jugadores aparecen en segundo plano a expensas de lo que ocurra con Hazard y Asensio. Rodrygo y Vinicius también lucharán por su oportunidad titular e, incluso, Isco Alarcón, que modificaría el once al rombo que tanto le gusta a Zidane y que tan buenos resultados le ha dado siempre en la Champions. Para que entre al menos uno de ellos se deberá caer Hazard o Asensio. No lo tendrá fácil Zidane.

