Zidane: "En unos días pensaremos en la Champions, sin preocupación ni estrés"

Un Real Madrid ya campeón de Liga, al que el Leganés hizo el pasillo de campeón antes de que el balón echase a rodar en Butarque, acabó su temporada 2019/2020 en el campeonato doméstico con un empate a 2 que no valía ni a los locales, que descendieron a Segunda, ni a los visitantes. Zinedine Zidane ha analizado en rueda de prensa la actuación de sus pupilos.

Sin pleno de victorias

"No jugamos a nuestro nivel, pero me quedo con lo que hicimos hasta ahora, lo mismo que con este partido. El resultado no ha sido una victoria, pero no perdemos. Ahora toca descansar. La temporada ha sido espectacular y tenemos que estar contentos con lo que hicimos".

Los jugadores del Real Madrid felicitan a Asensio por su gol al Leganés REUTERS

¿Qué pasa con Jovic?

"Luka es un jugador joven y que tiene talento. La temporada ha sido complicada para él sobre todo por lesiones y cosas que le han pasado. Veremos qué pasa el próximo año".

Vuelta ante el City

"Sabemos que hay partido de vuelta y vamos a pelear hasta el últimos segundo por nuestro pase en la Champions. Pero todavía no hay que pensar en la Champions, necesitamos unos días de descanso. Han sido muchos partidos seguidos, poco descanso y ahora toca eso, descansar unos días".

James y Bale

"Al final es así, la situación cambia siempre. De uno sabéis lo que ha pasado y lo del otro de hoy -no ha jugado Bale- es una decisión técnica".

¿Relajación ante el Leganés?

"No me preocupa que haya relajación. No es que nos hayamos relajado, es un partido diferente. No hemos hecho un gran partido, pero me quedo con lo que han hecho en todos los partidos, con todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora. El partido de hoy es una cosa que pasó ya. Ahora no podemos pensar en el partido. Yo sé que el rival se jugaba toda su temporada hoy y nosotros un poco menos, pero bueno... Con lo que me quedo es con lo que hemos hecho hasta ahora. Hay que dar las gracias a todos los jugadores por lo que hicieron. Vamos a tener cuatro o cinco días de descanso y luego ya pensaremos en la Champions, pero sin preocupaciones y sin estrés, sino pensando en lo buena que hay sido esta temporada para nosotros".

Campeones

"Se ha discutido mucho durante toda la temporada, pero al final conseguimos un trofeo importante como es La Liga. Quedar arriba del todo es muy bonito".

Hazard, ¿listo para la Champions?

"Eden ha tenido molestias últimamente. Cuando jugaba, después tenía molestias. Ojalá que en este parón se recupere y que luego pueda jugar la Champions".

Karim Benzema preparando un disparo a la portería del Leganés REUTERS

Toca desconexión

"Nosotros debemos conectar, pero primero tenemos que descansar. Cuando volvamos a entrenar, pues ya pensaremos en el City. Ahora hay que desconectar un poco del fútbol".

Significado del empate

"No tiene mucho significado. Aunque no tengamos ganas de perder puntos, no pasa nada, ya somos campeones. Es normal que haya un pequeño bajón, es simplemente un partido que hemos empatado, pero seguro que vamos a volver con muchísimas ganas".

