Revolución en el once titular del Real Madrid ante el Leganés

El campeón de La Liga visita Butarque para cerrar su participación en el campeonato doméstico en esta temporada 2019/2020. El Leganés necesita la victoria para evitar el descenso a Segunda División, mientras que el Real Madrid pretende consumar el objetivo que se impuso en el vestuario tras el reinicio: ganar las once finales que quedaban para el final del torneo.

Con el título bajo el brazo, Zinedine Zidane dejó fuera de la lista de convocados a un Eden Hazard que no ha acabado de dejar atrás del todo las molestias que ha venido arrastrando desde el partido contra el Espanyol. También descansan otros fijos en el once titular como son Varane y Carvajal en defensa o Kroos y Modric en el centro del campo. Rotaciones para dar oportunidad a los que no han gozado de tanto protagonismo.

El primer gran cambio llega en la portería. Thibaut Courtois, quien con su suplencia se asegura el Zamora, deja su sitio bajo los tres palos a Areola. El portero francés era el único futbolista del plantel que no había gozado de minutos desde que se reiniciase La Liga, pero ahora llega su momento. En el último partido liguero será titular.

En defensa otros dos cambios respecto al equipo inicial que presentó el Real Madrid ante el 'submarino amarillo'. Lucas Vázquez ocupa el lateral derecho, mientras que Militao es la pareja en el centro de la zaga de Sergio Ramos. En el flanco izquierdo se sitúa Ferland Mendy ya que Marcelo continúa de baja por lesión.

En la medular, más novedades. Casemiro sigue inamovible, pero sí que varían sus acompañantes. Modric y Kroos se quedan en el banquillo y son Isco y Fede Valverde los que salen de inicio contra el Leganés en Butarque. Partido importante en especial para el de Arroyo de la Miel, cuyo futuro siempre está puesto en entredicho y lo cierto es que le suele acompañar la irregularidad.

Isco Alarcón goza del favor de su míster y en un año tan diferente como está siendo este 2020 parece difícil que pueda salir al final de temporada. Pero el '22' sabe que tiene que sacar su mejor versión si quiere ser importante a lo largo de la 2020/2021 en el Real Madrid.

En la delantera también hay cambios. Benzema continúa siendo de la partida. El '9' blanco es segundo en la clasificación por el 'Pichichi', pero después del doblete de Messi ante el Alavés en Mendizorroza parece casi imposible pensar en que el francés pueda arrebatarle el honor de ser el máximo goleador de La Liga al futbolista del Barcelona. Junto a Karim forman en ataque Vinicius y Asensio.

Once titular del Real Madrid

Los once futbolistas elegidos por Zinedine Zidane para enfrentarse al Leganés, en el partido correspondiente a la jornada 38 de La Liga, son: Areola; Lucas Vázquez, Militao, Ramos, Ferland Mendy; Casemiro, Isco, Fede Valverde; Asensio, Benzema y Vinicius.

