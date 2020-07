El Real Madrid manda al Leganés a Segunda con un empate que nadie quería

Empate a todo y a nada. El Real Madrid, 72 horas después de proclamarse campeón, intentó con muchos cambios el pleno de triunfos tras el parón, pero no logró a pesar de adelantarse dos veces gracias a los goles de Sergio Ramos y Asensio. Bryan Gil y Assalé agarraron al Leganés al sueño de la permanencia, aunque finalmente el equipo de Javier Aguirre remó para morir en la orilla. [Narración y estadísticas: Leganés 2-2 Real Madrid]

El partido comenzó con dominio del Real Madrid y un gol de Sergio Ramos en el minuto 9. El capitán blanco aprovechó un error de la zaga pepinera para cabecear a placer un gran pase de Isco. Undécimo tanto del defensa más goleador y pieza clave del campeón. Ahora mismo, junto a Benzema, el hombre más en forma de los de Zidane.

Seguro que Sergio Ramos dará vueltas a su cabeza a esa sanción que le impedirá estar en la vuelta contra el Manchester City en Champions. Y es que el andaluz es mucho más que un central, pero también que un capitán para este Real Madrid.

Tras el gol merengue despertó el Leganés, que poco a poco fue probando a Areola. El francés ocupó la portería para dar descanso a Courtois, que también se aseguró el Zamora. Bryan Gil era el hombre más peligroso de los de Aguirre, sobre todo cuando se enfrentaba a un Lucas Vázquez que demostró que no se encuentra cómodo como lateral derecho.

El tanto del empate del Leganés llegó justo antes del descanso y fue obra de, quién si no, Bryan Gil. El futbolista pepinero permitía así soñar a su equipo con la permanencia durante el intermedio teniendo en cuenta el resultado que se estaba dando entre el Espanyol y el Celta.

Sin embargo, en la reanudación el equipo de Javier Aguirre cometió el mismo error que en la primera mitad. Pérdida en la salida de balón e Isco mete un balón para que Asensio ponga el 1-2. El Real Madrid demostró querer el pleno de triunfos tras el parón por el coronavirus, aunque Zidane se tomó también la segunda parte como un banco de pruebas de cara a Manchester.

Aguirre mandó a su equipo al ataque y puso toda la dinamita que podía sobre el campo. Assalé, en el minuto 78, volvía a hacer soñar a todo Leganés al conseguir el 2-2 tras aprovechar un nuevo hueco en la parte derecha de la defensa merengue.

A los pepineros le quedaban entonces poco más de diez minutos para la épica y buscar ese gol que significaba la permanencia. Avilés tuvo un par de claras ocasiones que desperdició y entonces llegó la polémica. Jovic despeja un balón con el brazo, pero el árbitro interpretó, tras un buen tiempo de consulta al VAR, que era una posición natural.

Los últimos minutos fueron una agonía para el Leganés que buscó sin suerte el gol. Lo intentó todo, incluso con Cuéllar sumándose al remate en los córners, pero no consiguió batir de nuevo a Areola. Al final, empate que no sirve a ninguno de los dos equipos. Al Real Madrid, ya campeón, porque no consigue el pleno de triunfos y el Leganés porque se dejó hasta la última gota de sudor pero terminó desciendo a Segunda División.