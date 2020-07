En Italia sitúan a Jovic de nuevo en el Nápoles

Luka Jovic sigue sonando con fuerza para el Nápoles después de su mala primera temporada en el Real Madrid. Ni el serbio ni el club tienen intención de separar sus futuros, pero el interés de algunos equipos no descarta su salida ante las necesidades económicas que ha generado el paso de la pandemia por los equipos de fútbol de todo el mundo.

El primer objetivo del Nápoles es Víctor Oshimen. El delantero del Lille ha sido una de las grandes apariciones de esta temporada, pero su alto coste está complicando la operación. El equipo francés pide 75 millones por el punta y, aunque los napolitanos han encontrado la fórmula para cuadrar cuentas (50 millones más Adam Ounas), el equipo del sur de Italia está analizando los pros y los contras del fichaje.

El hecho de que haya más equipos tentando al jugador (los cantos de sirena del Liverpool están provocando dudas a la hora de aceptar los términos del contrato) y el cambio del agente de Oshimen, que ha pasado a pertenecer a William D'Avila, está complicando mucho las negociaciones entre las tres partes. Sobre todo entre jugador y Nápoles, porque el Lille parece aceptar el traspaso.

Jovic en el entrenamiento del Real Madrid

No es la misma relación que con Fali Ramadani, el representante de Jovic. En Italia se ha filtrado una visita del agente con algunos miembros del Nápoles con el objetivo de conocer la situación del serbio. En función de lo que pase en los próximos días, según informan desde el país transalpino, el Nápoles podría hacer una oferta oficial al Real Madrid por el jugador. Este reconocido agente tiene en Sicilia a Kalidou Koulibaly y a Nikola Maksimovic, por eso las conversaciones entre las dos partes son tan afables.

¿Y la Premier?

Aunque Zidane ha asegurado en rueda de prensa que cuenta con el para el año que viene, lo cierto es que el club no vería con malos ojos una salida del serbio, ya fuera en forma de cesión o venta. Leicester y Chelsea, al acecho. Tal y como informó el medio inglés Daily Star, los dos equipos se habrían interesado por el jugador y estarían dispuestos a hacer una oferta por él al Real Madrid.

El equipo que mayor esfuerzo estaría dispuesto a hacer sería el Leicester, que se encuentra peleando por entrar en puestos europeos y quiere reforzar su delantera para el próximo curso. Jovic sería el compañero ideal para Jamie Vardy para viajar por Europa y seguir metiendo goles en lo que sería una de las delanteras más peligrosas del continente.

Sin embargo, la opción del Chelsea parece más ambiciosa, un club de un nivel más cercano al Real Madrid que los foxes y que está intentando crear una plantilla de primer nivel con las llegadas de Werner, Ziyech y el objetivo de Havertz. No obstante, en el conjunto de Frank Lampard, la competencia con el exdelantero del RB Leipzig y Abraham sería mucho más feroz que en el equipo de Brendan Rodgers.

Este interés llegado desde la Premier se une al principal pretendiente de Jovic, el Milan, que lleva toda la temporada preguntando al Real Madrid sobre la situación del serbio ante su falta de minutos. La situación de Luka en el equipo madridista, con una mala adaptación personal y varios episodios extradeportivos que han enturbiado su imagen, no es fácil, pero al menos opciones para salir no le van a faltar si finalmente la palabra de Zidane no se cumple.

