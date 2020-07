¿Cuándo consiguió el Real Madrid el 'triplete' de La Liga por última vez?

El Real Madrid llega a la última jornada de La Liga con el título en su bolsillo. Aún así, quedan muchas cosas por decidirse en la competición. Sea como fuere, el conjunto blanco tiene el reto de terminar el regreso de la competición tras el coronavirus con un 11 de 11 en su haber. Los de Zidane tratarán de perseguir además el pintoresco 'triplete' que aún tienen en su mano.

Con La Liga en su poder, hay dos jugadores blancos que podrían conseguir dos trofeos más relacionados con su rendimiento en el campeonato nacional. Zidane ayudará a que Courtois y Karim Benzema consigan el Zamora y el Pichichi respectivamente. Los dos han sido capitales en la consecución del título, razón principal por la que pueden engrosar sus carreras con esta condecoración.

En el caso del portero belga, aunque aún no sea oficial, ya tiene en su poder el Zamora. El entrenador francés le dejó fuera de la convocatoria ante el Leganés para este domingo y, si no jugaba, ya no había manera de que Oblak le quite este trofeo. El guardameta consigue su tercer entorchado que le sitúa como el más seguro del campeonato por haber encajado menos goles que nadie.

Courtois se anticipa a los jugadores del Real Madrid y Villarreal y detiene el balón por alto REUTERS

Más complicado lo tiene Benzema. El francés está dos goles por detrás de Leo Messi y tendrá el reto de golear ante el Leganés para superarle o, al menos, igualarle. El argentino busca su séptimo Pichichi para situarse como el jugador con más trofeos de máximo goleador superando por fin a Telmo Zarra, que consiguió los mismos que él.

Cinco precedentes

La última vez que el Real Madrid consiguió este 'triplete' fue en la temporada 1988 cuando ganaron La Liga, Paco Buyo fue Zamora y Hugo Sánchez, pichichi. Y es que, en el caso del galardón al mejor portero de la temporada, no han sido muchos madridistas desde entonces los que lo han conseguido. El mismo Buyo repitió en 1992 e Iker Casillas en 2008, pero no hubo posibilidad de conseguir todos los títulos porque Manolo y el Barça lo evitaron en el primer caso y Dani Güiza en el segundo, ya que sí se logró el campeonato esa temporada.

Karim Benzema con el título de campeón de Liga REUTERS

Antes, Ricardo Zamora y Manuel Olivares en 1933 inauguraron este tipo de triplete. Los otros tres casos también fueron en blanco y negro y con los mismos protagonistas. En 1961, 1963 y 1964, Train, que ganó tres trofeos Zamora, y Ferenc Puskas, cuatro veces máximo goleador de La Liga, fueron los responsables de completar el campeonato del Real Madrid.

Benzema, desencadenado

Esta Liga ha sido la de Karim Benzema. Ha sido el mejor futbolista del campeón y de la competición. Muchos de los elogios hacia el combinado blanco han ido en referencia a su '9', que desde el año pasado, innegablemente, ha dado un paso adelante.

Es por eso que a nadie debería sorprender que su nombre empiece a aparecer en las quinielas por el Balón de Oro 2020. Nunca antes había aspirado a ganar este trofeo individual, tampoco es que estos premios fueran nunca lo suyo. A la sombra de Cristiano Ronaldo desde 2009 hasta 2018, era el portugués el que siempre aparecía en estas galas.

