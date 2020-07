El Real Madrid se mide contra el Leganés en la última jornada de una Liga que ya luce en sus vitrinas. No se juega nada el conjunto blanco más que firmar un pleno de once victorias tras el regreso del parón por el coronavirus. Delante suya estará un equipo que, directamente, se juega la vida y apura su última bala para mantenerse en Primera División la próxima temporada.

Si bien es sabido que a Zinedine Zidane le gusta competir hasta cuando no hay nada en juego, es de esperar que el Real Madrid presente novedades en su once titular y Zidane rote para acabar la temporada liguera. Por lo pronto, seguro que no estarán en Butarque Eden Hazard, Gareth Bale, James Rodríguez y Marcelo, que no han entrado en la convocatoria que este sábado ha publicado el club blanco.

En la portería estaría la primera novedad y es que tras diez partidos seguidos bajo palos tras el parón, Thibaut Courtois podría tener un merecido descanso. El portero belga no formó parte del entrenamiento de este sábado y Alphonse Areola será el jugador que proteja portería del Real Madrid contra el Leganés en el feudo pepinero.

El once del Real Madrid ante el Leganés

En la defensa podría seguir los cambios. Fijos son Dani Carvajal y Ferland Mendy, puesto que ninguno de ellos tiene una alternativa disponible para este partido. Lo normal es que esté Sergio Ramos, el capitán, que acostumbra a jugarlo todo y quiere cerrar el curso liguero sobre el césped. Más dudas hay con su pareja, que posiblemente no será Varane. Militao es la opción lógica, aunque Nacho Fernández se ha estrenado en una convocatoria tras el parón después de superar su lesión.

En el centro del campo Zidane tiene posibilidades con las que jugar. Modric y Kroos podrían descansar los dos o, al menos, uno de ellos. Tanto Fede Valverde como Isco esperan su oportunidad para decir adiós a La Liga siendo titulares. El que es indiscutible es Casemiro.

En la delantera se da por fija la presencia de Karim Benzema, la estrella del Real Madrid en esta Liga y aspirante todavía al pichichi a dos goles de distancia de Leo Messi, máximo goleador hasta el momento. Sus acompañantes son toda una incógnita. Las opciones son casi infinitas. Apostamos por Marco Asensio y Vinicius Júnior, suplentes en el partido contra el Villarreal y que ahora podrían ser recompensados con una titularidad para despedirse de la temporada doméstica.

