Karim Benzema, en la lucha por el Balón de Oro: por qué su candidatura es ya una realidad

La Liga de Karim Benzema. El reciente título conquistado por el Real Madrid es en parte culpa del delantero francés. Ha sido el mejor futbolista del campeón y de la competición. Muchos de los elogios hacia el combinado blanco han ido en referencia a su '9', que desde el año pasado, innegablemente, ha dado un paso adelante. Dos años siendo la referencia en ataque merengue y mostrando su mejor fútbol.

Es por eso que a nadie debería sorprender que su nombre empiece a aparecer en las quinielas por el Balón de Oro 2020. Nunca antes había aspirado a ganar este trofeo individual, tampoco es que estos premios fueran nunca lo suyo. A la sombra de Cristiano Ronaldo desde 2009 hasta 2018, era el portugués el que siempre aparecía en estas galas. Ahora es cuando se reconoce más que nunca el talento de Benzema.

Florentino Pérez representó tras la consecución de La Liga el pensar que crece entre el madridismo: "Debería de ser Balón de Oro", dijo el presidente del Real Madrid respecto a Benzema. "No he visto a ningún jugador mejor que él este año, el pasado y el anterior", añadió sobre el jugador francés. Con 32 años, edad en la que muchos otros se encuentran ya en su ocaso, Benzema sigue dando una lección.

Karim Benzema con el título de campeón de Liga REUTERS

Siempre fue un incomprendido. Tanto como irrepetible será. Los premios no le han tenido nunca en cuenta. Ha sido nominado en siete ocasiones al Balón de Oro y en solo cuatro ediciones ha estado entre los finalistas. Nunca en el podio. Toda una carrera sin ser reconocido como se merece; incluso en su país, Francia, donde se ha pasado años apartado de la selección francesa con la excusa de no ser lo que necesita el equipo y que ahora no vale comparando su nivel con el de otros como Griezmann.

También en Francia han cambiado la forma de ver a Karim en los últimos tiempos. Luis Fernández, hace unos días, le colocaba en la lucha por el Balón de Oro: "Si gana la Champions League, seguramente pueda ganarlo. Si el Real Madrid gana LaLiga y la Liga de Campeones, Benzema puede conseguirlo", dijo el exjugador y técnico franco-español y uno de los grandes expertos del fútbol galo.

Tampoco es que haya un candidato claro al próximo Balón de Oro, quedando Leo Messi -último ganador- relegado a un segundo plano por el flojo papel del Barça este año. Ahora que terminan las ligas, si se tuviera que elaborar un podio bien podría estar ocupado por Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Lo del orden ya es otra cosas.

Pero como dijo Luis Fernández, todo parece estar condicionado por lo que ocurra con la Champions. Sin Eurocopa ni otras competiciones de selecciones por delante, es la 'Orejona' la copa que más pesará en la elección del próximo Balón de Oro.

Messi, solitario durante el partido del Barcelona EFE

Benzema, mejor que Messi

A estas alturas es justo decir que Benzema está por encima de Messi. El argentino solo está por delante del francés en dos goles en la lucha por el pichichi (23 a 21) y todavía queda un partido para que Karim trate de dar caza a Leo. El Real Madrid se ha impuesto al Barcelona en la pelea por La Liga y el fútbol que ha mostrado Benzema no lo ha hecho otro en el campeonato español. Tampoco Messi.

A Messi solo le valdría para ganar el próximo Balón de Oro -sería su séptimo- un milagro en la Champions en el que ni él mismo cree. No será fácil tampoco para Benzema, puesto que el Madrid debe remontar en la vuelta de octavos contra el Manchester City el 1-2 en contra de la ida. Aunque si hay una competición que le va al delantero francés es precisamente la Champions.

Dos depredadores en la carrera

La pelea por la Champions (y el Balón de Oro) se presenta apasionante. Benzema tendrá que competir contra los dos goleadores más feroces de toda Europa esta temporada: Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo, con permiso de Immobile, quien no tendrá presencia en la fase final de la Champions con su Lazio. El polaco y el portugués luchan por la Bota de Oro, habiendo dejado el del Bayern el marcador en 34 goles y situándose la estrella de la Juventus con 28 tantos a falta de cinco partidos en la Serie A.

Lewandowski y Cristiano están en la pelea por la Champions. Flick, técnico del Bayern, hablaba así de las opciones de su jugador hace unos días: "Marcó 34 goles en la Bundesliga, once en la Champions League... Es una cantidad muy grande. Quizás podamos darle este premio a un jugador de la Bundesliga. ¿Por qué no? Robert cumple todas las condiciones y ha jugado excepcionalmente bien", dijo. Solo en 2019 fue Balón de Oro y llegaría a la lucha en 2020 como otro infravalorado al igual que Benzema.

Cristiano no necesita carta de presentación en este tipo de condecoraciones. Tiene cinco Balones de Oro en sus vitrinas y aunque tras el último se pensaba que no podría aspirar a otro más, ahí está en la lucha de nuevo. Si el galardón se diera ahora mismo, quizás partiría por detrás de Lewandowski y Benzema tras tener un año más irregular que ellos. Pero la Champions lo definirá todo y la obsesión del luso es levantar ese título con la Juventus.

La pelea, ni muchos menos, está cerrada en estos tres. La Champions puede traer muchas sorpresas y más bajo el formato en el que concluirá esta temporada. Si el PSG la gana el favorito pasaría a serlo Neymar o Mbappé. Si es el Manchester City, Kevin de Bruyne tal vez. Incluso Sergio Ramos anda por ahí, aunque en el Madrid la carrera parece ir por Benzema. Lo que es una realidad es que Karim ya es tenido en cuenta, algo que nunca antes ocurrió en su carrera. Tiene mérito.