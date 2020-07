Gana 340 euros apostando por la victoria del Real Madrid contra el Leganés

El Leganés recibe la visita de un Real Madrid ya campeón de Liga, con la obligación de ganar y esperar el resultado del Celta de Vigo, si no quiere que este sea el último partido de una trayectoria de cuatro años en la máxima categoría del fútbol español.

Todo lo que no sea sumar los tres puntos daría con los huesos del equipo que dirige el mexicano Javier Aguirre en LaLiga Smartbank e incluso consiguiéndolos no hay garantía de salvación, pues el Celta de Vigo no tendría que ganarle a un Espanyol ya descendido.

Sin duda un reto de gran complicación que los blanquiazules afrontan con la moral por las nubes gracias a los últimos resultados, pues han sumado diez puntos de doce posibles con victorias ante dos rivales con aspiraciones europeas como el Valencia y el Athletic Club a domicilio.

Los jugadores del Leganés celebran la victoria ante el Athletic EFE

En lo que respecta a los precedentes, no son halagüeños en la medida en que los leganenses nunca han ganado a los blancos en competición liguera. Sí lo han hecho, hasta en dos ocasiones, en la Copa del Rey. Una de ellas, la lograda en el Santiago Bernabéu en la vuelta de los cuartos de final de la edición 2017-18 y que sirvió para remontar la eliminatoria. Ese partido confesó Zinedine Zidane a la conclusión de su primera etapa en el banquillo madridista como la más dura sufrida a lo largo de ese periodo.

