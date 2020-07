Modric: "No quiero que se miren los años, quiero que se me mire por lo que hago en el campo"

Luka Modric habló momentos antes del acto de celebración que el Real Madrid organizó en la Ciudad Deportiva de Valdebebas donde el club blanco conmemoró su triunfo en La Liga. Los blancos, tras su triunfo sobre el Villarreal, alzaron su trofeo número 34 tras encadenar 10 victorias consecutivas.

Uno de los grandes artífices del título ha sido Luka Modric, que ha vuelto a un enorme nivel después del parón por el confinamiento tras la crisis sanitaria. A pesar de sus 34 años, el croata ha sido indiscutible para Zinedine Zidane, liderando al conjunto madridista junto a sus compañeros de la medular Toni Kroos y Casemiro.

El centrocampista del Real Madrid ha vuelto a realizar una temporada de mérito una vez más cuando muchos le daban por jubilado. Especialmente, su regreso tras el parón por la crisis sanitaria ha dejado sin palabras al mundo del fútbol, por eso él mismo se reivindica exigiendo que se le valore solo por sus méritos futbolísticos.

Kroos, Modric y Casemiro con el título de Liga número 34 Twitter (@ToniKroos)

El núcleo duro del equipo de Zidane ha vuelto a cimentarse por una de las mejores líneas medulares de la historia del fútbol, la que forma Luka junto con Kroos y Modric, ese centro del campo que reinó en Europa y que ganaba Champions casi por inercia, y que también ha vuelto a demostrar su poderío en España. Además, este año han incorporado a un nuevo discípulo que seguirá los pasos de estos tres maestros, el incombustible Fede Valverde.

Así se expresó Luka Modric, valorando profundamente lo difícil que ha sido ganar este título en una temporada tan atípica como exigente que ha llevado a los jugadores hasta su límite físico y mental.

Duro trabajo en el confinamiento

“El confinamiento lo he trabajado mucho. Han sido dos meses sin parar. El fruto del trabajo es este. Estoy muy contento con mi rendimiento y con el del equipo. Hemos hecho un trabajo espectacular, no solo después del confinamiento, toda la temporada lo ha sido”.

Modric, mejor con los años

“Yo siempre le digo al míster que quiero jugar, que me siento bien jugando. Tenemos que rotar porque tenemos muchos jugadores a un nivel top y el míster tiene que rotar. Me siento cómodo jugando. Lo que no quiero es que se me mire el DNI, que se me mire por lo que hago en el campo, no por los años”.

Una gran temporada

“En general la temporada ha sido muy larga, con muchos partidos. Hemos hecho un trabajo espectacular. Después del confinamiento ha demostrado el hambre que tiene, no se ha relajado. Hemos vuelto muy bien y hemos trabajado lo que el míster nos ha pedido. Hemos ganado 10 de 10 y ahora queremos una más si se puede”.

El equipo ya piensa en el City

“Este equipo nunca se conforma. Siempre queremos ganar. Después de La Liga nos espera un partido complicado contra el City donde tenemos un mal resultado. En el partido de ida mostramos buen fútbol, pero no se pudo ganar, es parte del fútbol. Tenemos recursos para remontar”.

Mejor que hace unos meses

“Hemos demostrado con estos partidos que estamos más sólidos. Tenemos que descansar y preparar el partido contra el City porque va a ser muy duro. Pero hemos demostrado que estamos listos y que podemos dar el nivel”.

