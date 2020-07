Once de gala de Zidane con Hazard para ganar La Liga

Zinedine Zidane se juega La Liga con 'los suyos'. La confianza del francés en los jugadores que más éxito le han dado desde que ocupa un banquillo serán los encargados de tratar de vencer al Villarreal y no dar más opciones al Barça. Si gana, levantará a eso de las 23:00 horas su segundo título del campeonato nacional desde que entrena a los blancos y el que será también su segundo éxito desde su regreso.

4-3-3 de Zidane para su 'all-in' particular en este primer 'match ball' de este jueves. Misma formación que utilizó para vencer al Granada en el Nuevo Los Cármenes en la segunda parte cuando hizo los dos únicos cambios del partido al meter a Rodrygo y Asensio. Antes, con el 4-5-1 dominó el encuentro y realizó una exhibición con balón tremenda con la que puso la distancia definitiva en el marcador.

Buscando repetir esa primera parte, quiere batir a un Villarreal que, a pesar de su gran estado en este regreso del fútbol al país, no pudo hacer demasiado contra el Barça hace un par de jornadas. Los culés hicieron su mejor partido después del parón por el coronavirus ante el submarino amarillo y quieren redimirse en el Alfredo Di Stéfano a la vez que tratan de mantener su posición en la Europa League.

Zidane le da la titularidad a Eden Hazard en este partido trascendental. El belga no estaba al cien por cien en las últimas semanas después de esa recaída por culpa de la gran cantidad de golpes que ha recibido en su talón en la vuelta al fútbol después del paso del Covid-19 por el país. El mismo tobillo que fue operado en Dallas tendrá que darle hoy la confianza que necesita el extremo.

Rodrygo Goes vuelve al once titular después de no ser titular en Granada, pero sí jugar en la segunda parte. El que lleva tres partidos sin ser de la partida es Vinicius Jr. En Granada no disputó ningún minuto a pesar de ser uno de los mejores del equipo en esta vuelta a la competición. Marco Asensio, que también ha vuelto a gran nivel tras recuperarse de su grave lesión, no estará de inicio.

Tres centrocampistas

No hay más. Zidane lo apuesta todo al centro del campo que le dio sus primeros éxitos en los banquillos. Luka Modric y Toni Kroos serán los volantes y Casemiro seguirá siendo el 'stopper' que sigue dominando La Liga a base de guardar la medular blanca. Fede Valverde iniciará desde el banquillo, pero es que el nivel de estos tres en esta vuelta tras ese 'descanso' de tres meses está siendo estelar.

La zaga es innegociable. Thibaut Courtois tendrá por delante a Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos y Ferland Mendy ante el Villarreal para tratar de confirmar su tercer Zamora, el primero en la portería del Real Madrid. Aunque en el último partido perdió el récord de imbatibilidad, otra portería a cero sería certificar este trofeo que hace más de 10 años que no consigue un guardameta blanco.

Zidane sale a este partido esencial en el Alfredo Di Stéfano ante el Villarreal con este once: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Rodrygo, Benzema, Hazard.

[Más información: Real Madrid - Villarreal: siga en directo el partido de La Liga]