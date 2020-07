Zidane, feliz por La Liga: "Hoy sí que puedo sacar mi sonrisa más bonita"

Zinedine Zidane lo ha conseguido. El entrenador francés ha sido el mejor en el regreso de La Liga tras el paso del coronavirus por nuestro país y ha levantado su segundo trofeo, el 34 de la historia del Real Madrid. El francés ha dado su primera rueda de prensa tras conseguir su segundo éxito a los mandos del conjunto blanco desde su regreso después de vencer al Villarreal en el Alfredo Di Stéfano.

El técnico francés ha impuesto su ley en la vuelta del fútbol tras el parón por el Covid-19. Los blancos solo saben sumar cada partido como victoria y así han remontado los dos puntos en contra que tenían contra el Barça para aprovecharse de sus tropiezos y dar la campanada en la penúltima jornada. A pesar de ir siempre a remolque porque los culés casi siempre han jugado antes que ellos, la presión cayó sobre los de Quique Setién y han terminado facilitando el título de Liga para que fuera a parar a Zidane y los suyos.

Los merengues no acudirán a Cibeles esta noche, pero sí han podido disfrutar sobre el césped de Valdebebas de la entrega del título. Tampoco habrá fiesta esta noche pero sí que la han podido disfrutar en el vestuario. El madridismo tendrá que esperar para celebrar la victoria con sus ídolos, pero la alegría después de tantos meses de sufrimiento ya no se la quita nadie.

Zinedine Zidane, en rueda de prensa

La emoción

Es enorme, es una lucha enorme. Son 38 jornadas y cuando se consigue algo grande hoy, solo puedo estar muy agradecido a los jugadores. Tengo mi papel, pero esto es una cosa de equipo. Al final son ellos, es una emoción tremenda. Es muy difícil ganar La Liga.

'El alineador'

Eso no va a cambiar. Cuando estás en el Real Madrid, es lo que hay. Una crítica no me hace más o menos feliz. Yo solo intento hacer mi trabajo. Tengo la suerte de estar en este gran club. Los jugadores han luchado y hemos conseguido una cosa muy bonita después del confinamiento. Son diez victorias en diez partidos.

Diferencias con la primera

Me siento muy feliz. Todo lo que tengo, la Primera fue fenomenal, pero esta tiene un sabor especial. Tres meses en casa, volvemos, nos preparamos de una manera diferente y conseguimos una Liga que es la más difícil. Lo conseguimos con éxitos, es a base de mucho sacrificio. No se lo que puedo hacer, pero estoy muy feliz.

La conjura

Hay momentos de dificultad. Mismo cuando se ganan muchas cosas, hemos tenido momentos complicados, pero las relaciones son buenas con todos los jugadores. Lo que más me interesa son las relaciones entre ellos. Nuestro capitán, nuestro líder, es el motor del equipo. Cada uno aportamos algo al equipo, pero Sergio es el capitán. Tenemos cuatro con Marcelo, Rafa y Karim, pero él es nuestra referencia. El madridismo se siente representado con él en todos los sentidos.

De quién se acuerda

De los aficionados, al final nos faltaron. Pero yo creo que están ahí en los momentos buenos y en los malos. Pienso en ellos, también en todos los que trabajamos alrededor del equipo. A base de creer, porque sabemos que tenemos calidad, hemos conseguido algo tan importante como es La Liga. También me acuerdo de mi familia.

Su emoción

Yo soy como soy. Es verdad que no soy demasiado expresivo. Pero por dentro estoy muy feliz. Ahora os decía a todos que La Liga no estaba ganada, hoy sí puedo sacar mi sonrisa, la más bonita. Hoy sí, hoy se puede.

¿Mejor entrenador o jugador?

No, no. No se puede comparar. Son solo 4 años como entrenador. Si me quedo tanto tiempo como estuve como jugador, entonces podremos hablar.

La relación con Florentino

Es él como presidente que me trajo como jugador. Siempre le estaré agradecido por este gesto.

El momento difícil

El momento más difícil fue cuando perdimos contra el Betis antes del parón. Después de ganarle al Barça, fue un palo difícil. Luego vamos a casa, estamos dos meses, volvemos y es otra cosa. Tenemos otra energía. Hicimos las cosas bien y conseguimos diez partidos, diez victorias. Me quedo más tranquilo con lo que conseguimos, el partido del Betis no lo tengo en la cabeza.

