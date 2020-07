Almeida: "Tengo que reconocer que alguna vez me he bañado en Cibeles, pero en Neptuno no"

José Luis Martínez-Almedia, alcalde de la ciudad de Madrid, ha querido agradecer el gran gesto que ha tenido el Real Madrid al instar a sus aficionados a que no acudan a la fuente de Cibeles si los blancos ganan el título de liga. El máximo mandatario de la ciudad, además, confesó alguna anécdota que le ha pasado con el lugar de celebraciones merengue.

Martínez-Almeida sigue haciendo gala de su diligencia y simpatía que tanto le han caracterizado desde su llegada a la alcaldía de la capital. Estos días, en los que La Liga concluye su maratón final, es tiempo de hablar de fútbol y por ello el dirigente de la ciudad de Madrid no ha querido ser menos.

El alcalde admite en los micrófonos del programa El Larguero de la Cadena SER que, a pesar de ser atlético, también mira por su ciudad, y por eso va con el Madrid, al que le desea que gane La Liga: "El jueves voy con el Real Madrid. Que nadie dude que soy atlético de cuna y de corazón pero voy con el Madrid después del detalle que han tenido y del compromiso con esta ciudad diciendo a sus aficionados que no vayan a Cibeles y que ellos tampoco van a ir.

"El gesto del Madrid es de diez pidiendo a la afición y renunciando que sus jugadores vayan a Cibeles. Tienen que dar ejemplo". Así de contundente se ha mostrado Martínez-Almeida, que agradece a Florentino Pérez y al club blanco la iniciativa tan importante que han tenido en un momento tan difícil.

Sin embargo, la preocupación por lo que pueda pasar en Cibeles es real: "Claro, que me preocupa lo que puede pasar en la ciudad, después de las imágenes del Baskonia y del ascenso del Cádiz. A veces es difícil contenernos por la euforia pero viendo el compromiso de la ciudad, no considero que haya problemas".

"Que lo celebren desde los balcones, será atípica y extraña, pero que sea histórica. No hay que ir a Cibeles, pero no tengo la capacidad legal de prohibirlo, pero deben seguir las recomendaciones de no acudir. En caso de que la gente vaya a Cibeles, que sepan que no se lo pondremos fácil y habrá un control de aforo para evitar aglomeraciones y tendrán que usar mascarillas".

Este control de aforo será una de las mayores medidas que el Ayuntamiento de Madrid imponga para controlar lo máximo posible la llegada de gente que, por desgracia, seguramente se desplace hasta la mítica fuente cuando los blancos canten el alirón. Tal y como confirma Martínez-Almeida, este control de aforo lo llevará a cabo la Policía Nacional.

Pecados de juventud

El alcalde de Madrid también tuvo tiempo para recordar alguna anécdota como el día que se bañó en Cibeles y cometió uno de sus pecados de juventud: "Tengo que reconocer que alguna vez me bañé en Cibeles con la selección española. En el Mundial de 1994, cuando ganamos a Suiza. Un pecado de juventud. Igual que he ido a Neptuno a celebrar títulos del Atleti tanto por la noche como al día siguiente, aunque no me he bañado".

Almeida reconoce que sueña ya con la Champions del Atleti, aunque este año no la pueda celebrar en Neptuno: "Ya dije que la Champions está peligrosamente preparada para el Atlético. El equipo del 'Cholo' siempre ha dado la cara y en tres partidos con esas características... El Leipzig tampoco es el equipo más potente que te podia tocar".

"Si el Atleti gana la Champions habrá una fiesta en los balcones como nunca la hemos visto". El alcalde concluyó hablando sobre la posible salida de Oblak que está siendo tentado por el Chelsea: "Si sucediera sería una perdida muy complicada de poder cubrir. El mejor portero del mundo".

