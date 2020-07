Massimiliano Allegri ha sido uno de los entrenadores que más se ha vinculado con el Real Madrid. Ahora, desde Italia confirman no solo que el técnico sería perfecto para el club blanco, sino que además es un ferviente seguidor del trece veces campeón de Europa "desde hace mucho tiempo".

En una entrevista concedida a Tuttosport, Carnevali, CEO del Sassuolo, fue preguntado sobre la opción de fichar a un entrenador como Allegri: "Como es el mejor le veo entrenando a un grande". "No quiero echar a Zidane, pero Max sería perfecto para el Real Madrid", afirmó.

De hecho, Carnevali fue un paso más allá y aseguró que "Allegri es del Real Madrid desde hace mucho tiempo", por esto es por lo que no le ve firmando con el Barcelona aunque comentó que "sin ninguna duda, se le recomendaría a mis amigos del Barcelona".

Massimiliano Allegri, entrenador de la Juventus, en rueda de prensa. Foto: Twitter (@juventusfc)

También apuntó que no cree que Messi acabe jugando en la Serie A: "Ya tenemos la suerte de tener a Cristiano Ronaldo y estoy convencido de que se quedará en la Juventus unos años más". Aunque afirmó a continuación que no ve a Lautaro Martínez abandonando el Inter de Milán pese a los insistentes rumores que le colocan en el Barça la próxima temporada.

Sin equipo

Allegri se encuentra en la actualidad sin equipo desde que en mayo de 2019 la Juventus de Turín confirmase que el técnico no iba a continuar ocupando el banquillo de la Vecchia Signora. Antes de esto ha pasado por equipos como el propio Sassuolo, el Cagliari o el Milan.

En los últimos meses se le ha vinculado con el Real Madrid, sí, pero también con el Atlético. Durante largo tiempo se ha puesto en duda que 'El Cholo' Simeone continúe una campaña más dirigiendo al conjunto rojiblanco y es ahí cuando empezó a tomar fuerza el nombre del entrenador italiano.

Allegri. Foto juventus.com

Antes de esto los rumores con Allegri y el equipo blanco han sido una constante. Cuando se fue Zidane ya sonó y otra vez el nombre del italiano estuvo a la orden del día cuando en enero de 2019 el Real Madrid no acababa de encontrar el rumbo, incluso después del cambio de Lopetegui por Solari.

Relación con el Madrid

Finalmente, en marzo volvió a hacerse con las riendas del conjunto merengue Zinedine Zidane, aunque antes del parón se habló, una vez más, de que al finalizar la 2019/2020 el galo podría decir adiós por segunda vez y que entonces se colocaría como favorito el propio Massimiliano Allegri.

De hecho, el técnico italiano ya dijo en 2018 que había recibido la llamada de Florentino Pérez: "Más que no al Madrid, le dije que sí a la Juve. He hablado con Florentino, pero lo rechacé. Era justo que me quedase porque era una decisión ya tomada, respetando lo que le dije a la directiva bianconera sin considerar nada más. Le agradezco al presidente Pérez esa oportunidad".

Entonces, después de que se fuese Zizou al conquistar La Decimotercera, la cúpula del Real Madrid pensó en Allegri, pero en ese momento 'Max' estaba comprometido con la Juventus y decidió que lo mejor era continuar en la entidad bianconera y cumplir así con su promesa, además de estar más cerca de los suyos en un momento complicado en lo personal.

