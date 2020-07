Zidane: "Son nueve victorias seguidas, pero quedan dos más"

Victoria del Real Madrid en Granada. El Nuevo Los Cármenes se había convertido en una plaza complicada, en especial para los equipos de la zona alta de la tabla. Pero los blancos dieron un golpe sobre la mesa, en especial en una muy buena primera mitad. Tras el descanso bajaron el ritmo y a punto estuvieron de llevarse algún susto, pero finalmente los tres puntos ponen rumbo a la capital. Zidane ha analizado la actuación de sus pupilos en rueda de prensa.

Resumen del partido

"Yo creo que hicimos una muy buena primera parte. Marcamos dos goles muy bonitos. La segunda fue un poco peor, pero también hay un rival e hizo su trabajo. Sufrimos un poco. Sufrimos, pero me quedo con el sufrimiento de todos los jugadores y que conseguimos aguantar como equipo. Hay que estar muy orgullosos del equipo. No es fácil. Son nueve victorias en nueve partidos. No se puede pedir más".

Victoria merecida

"Contento. Al final el fútbol es muy bonito, pero se sufre. Como entrenador es lo mismo. Cuando veo a mis jugadores sufriendo en el partido es normal pegar este grito al final del partido. Al final es decirle a mis jugadores que han hecho un partido impresionante. Nos podemos quedar con la primera parte, pero yo me quedo con la segunda. Por aguantar y aguantar. Es una victoria merecida. Me alegro por ellos".

¿Cómo está Hazard?

"Son cosas de equipo. Un jugador tiene que estar bien, bien para jugar. Eden no está al cien por cien, esperemos que lo esté para el jueves. Está mejor, está mejor, y esperemos que nos ayude en los dos partidos que quedan".

¿Pasa algo con Bale?

"No, absolutamente nada. Ya está. Nos quedan dos partidos y hay que intentar ganar esta Liga todos juntos. Ya está".

Gareth Bale 'mira con prismáticos' el Granada - Real Madrid EFE

Aún no se ha ganado nada

"Faltan dos partidos. De momento no hemos ganada. Esta es la realidad. Son tres puntos muy importantes y estamos muy contentos de ganar aquí. Pero faltan dos partidos, seis puntos y veremos lo que pase el jueves. Ahora tenemos que pensar en lo que hemos hecho hoy y después hay recuperar. Ya es martes y jugamos otra vez el jueves".

Ganar La Liga en el Di Stéfano

"Nosotros vamos a jugar el jueves en el Di Stéfano y ojalá ganemos el partido allí. Nuestra ilusión al principio de cada temporada es intentar ganar La Liga y todo lo que se pone ante nosotros. Estamos cerca, pero todavía no hemos llegado".

Racha de victorias

"No es fácil ganar nueve partidos seguidos. Esto es algo muy difícil, sobre todo en España. Ganar nueve partidos consecutivos aquí es muy difícil porque para mí es el campeonato más complicado porque todos los rivales son difíciles. Hemos sabido sufrir juntos y eso es muy importante".

Mucho trabajo detrás

"Yo estoy aquí porque soy el entrenador, pero detrás hay mucha gente que trabaja conmigo, con el equipo. Que aporta mucho al equipo. Nosotros estamos aquí para ayudar a los jugadores y que estén en las mejores condiciones para jugar el fútbol. Pero en el campo son ellos. Por eso hay que felicitarlos".

Los jugadores del Real Madrid felicitan a Karim Benzema por su gol al Granada REUTERS

Pleno de triunfos

"Como dijo Sergio, después de tres meses en casa, pues cuando te dan la posibilidad de jugar al fútbol, pues tú intentas prepararte bien. Nosotros tenemos mucha calidad para hacer las cosas bien. Si tenemos gente preparada para conseguir cosas como el partido de hoy, con sufrimiento, pues podemos conseguir tres puntos importantes. Es lo que hicimos. Ahora... es sobre todo la suerte de poder volver a jugar el fútbol. Somos el único equipo que ha conseguido en nueve partidos, nueve victorias. Pero faltan dos y el próximo jueves vamos a intentar, otra vez, ganar el partido".

Goles tempraneros

"Es evidente que cuando vemos los dos goles que metemos, este es el resultado de un trabajo diario. A mí me ha encantado la pegada de Mendy, es extraordinaria. Los goles nos ponen en buen camino porque llegaron muy temprano. El gol de Karim es resultado del desequilibrio. Pero no quiero olvidarme de la segunda parte. Hemos tenido menos la pelota y nos ha creado dificultades eso. Pero hemos aguantado y hemos sabido demostrar nuestra solidez. Queda un partido el jueves, un partido el domingo y solo nos queda ganar".

