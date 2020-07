"No sé si James Rodríguez se irá del Real Madrid, pero brillará donde esté"

Cada vez queda menos para que James Rodríguez abandone el Real Madrid. Después de una temporada sin protagonismo dentro de los terrenos de juego, el futbolista colombiano ha acaparado más portadas por los rumores de salida del Santiago Bernabéu que por cualquier otro tema.

Sobre él ha hablado Fernando Morientes en el Vbar de Caracol Radio. El que fuera delantero del conjunto blanco ha puesto de relieve que en la primera etapa del futbolista colombiano en el Real Madrid sí que tuvo muy buenas actuaciones, pero que triunfar en la casa blanca "es muy complicado".

"En la primera época, James tuvo partidos extraordinarios y dejó evidencia de su talento, lo puso al servicio del Real Madrid con goles maravillosos. Es verdad que tuvo que salir y ahora que volvió no ha tenido la participación que seguramente él y los aficionados quisieran", ha comenzado señalando 'El Moro'.

Fernando Morientes. Foto: Twitter (@MorientesNo9)

"Pero triunfar en el Real Madrid es muy complicado por la competencia que hay y precisamente él ocupa una posición en la que hay muchos jugadores con talento y proyección", ha continuado el exjugador. De hecho, James Rodríguez tuvo que salir al Bayern Múnich, donde tampoco acabó de tener el rol protagonista que le hubiese gustado tener.

James y Zidane

Morientes también ha señalado que la situación que ha vivido James "depende del perfil que quiera el entrenador, en este caso Zidane". "Seguramente piensa que tiene otros de rendimiento mayor. A mí James me parece un jugador extraordinario y estoy convencido de que lo volveremos a ver brillar en el Madrid o donde sea", ha afirmado.

Zidane y James Rodríguez, durante un partido del Real Madrid Reuters

"James Rodríguez es uno de esos jugadores que acompaña muy bien al delantero y en ese 4-3-3 no hay una posición específica para ese tipo de jugadores o para las características de ese futbolista", ha comentado Fernando Morientes, quien también ha hablado directamente de Zinedine Zidane.

"También se habla de que la situación con Zidane no es la mejor o que no termina de agradarle su fútbol para ponerle en el once titular. O incluso de ser uno de los cambios. Pero partimos de la base de que James es un jugador con un talento especial, entonces yo no sé si este año seguirá o se irá del Real Madrid. Pero de lo que estoy convencido es de que puede triunfar en cualquier equipo en el que esté", ha sentenciado.

Fuera de las convocatorias

Las últimas listas de convocados han tenido una constante: la ausencia de James Rodríguez. Mucho se ha hablado de que es el propio jugador el que habría pedido quedare fuera de las convocatorias. Sobre el colombiano le han preguntado a Zinedine Zidane y el técnico francés ha dejado la respuesta en el aire.

"¿Volverá a jugar James en el Real Madrid?", le dijeron al entrenador galo después de la victoria frente al Alavés en Liga. "No lo sé", se limitó a decir un Zidane que ha preferido apostar por otros jugadores como Isco, Rodrygo o Vinicius a lo largo del presente curso e incluso con Asensio desde el reinicio.

