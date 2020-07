Almeida, sobre la celebración del Madrid en Cibeles: "Con mascarilla y aforo muy limitado"

¿Habrá celebración del Real Madrid si gana La Liga esta semana? ¿Se repetirán las imágenes de aficionados aglomerados como en Cádiz tras el ascenso de su equipo? la ciudad de Madrid y el club blanco no pierden de vista una hipotética celebración en caso de que el equipo de Zinedine Zidane se haga con el título, algo que podría ocurrir este mismo miércoles si gana su partido contra el Villarreal.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha referido este martes al protocolo que se seguirá en caso de victoria blanca. El Real Madrid, por su parte, señala que no está pensando en celebraciones -todavía que el título no está ganado- y no tiene planeado ni ir a Cibeles ni ir a visitar a las instituciones (Comunidad y Ayuntamiento).

Almeida dejó claro que todos deberán llevar mascarillas, se establecerá un perímetro de seguridad y el aforo será muy limitado: "Para todos aquellos, que entiendan que aún así quieren acudir a Cibeles. Lo primero es que, por supuesto, vamos a exigir todas las medidas de seguridad y vamos a exigir que se lleve mascarilla para poder acceder. Eso que quede claro. No podrá acceder nadie que no lleve mascarilla", dijo respecto a cómo tendrán que ir los aficionados que quieran celebrar en Cibeles.

Florentino Pérez hace entrega de una réplica del Santiago Bernabéu a Martínez Almeida

El perímetro será amplio: "En segundo lugar, vamos a establecer un perímetro. El perímetro está siendo definido en estos momentos por la Policía Municipal. Puede alcanzar desde Colón hasta la Puerta de Alcalá y por abajo puede alcanzar hasta incluso la Plaza de Neptuno. Será un cordón lo suficientemente amplio para que no se pueda agolpar gente en las vallas desde fuera esperando que se pueda ver la Plaza de Cibeles".

"En tercer lugar, el aforo va a ser muy limitado. Insisto, muy limitado. Nosotros no vamos a correr ningún riesgo. Por tanto, la Policía Municipal va a exigir mascarilla, va a establecer un perímetro lo suficientemente lejos como para que a nadie le compense quedarse detrás de la valla aunque no pueda pasar y, en tercer lugar, va a tener un aforo muy limitado", señaló sobre el aforo.

Almeida acabó con el tema dejando claro que lo mejor es que la gente se quede en sus domicilios para celebrar La Liga: "En conclusión es mejor quedarnos en casa y celebrarlo desde los balcones", finalizó.

El Madrid no piensa en celebraciones

El Real Madrid, que no se ha pronunciado públicamente, manifiesta de forma interna que no piensa en celebraciones en estos momentos. La razón no es otra que el club se mantiene centrado en lo que queda de Liga y atar ese título que todavía no se ha conseguido.