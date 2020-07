En Italia vinculan a Zaniolo con el Real Madrid: un elegido de Monchi por 70 millones

Nicoló Zaniolo, durante un partido de la AS Roma en Champions League REUTERS

Nicolo Zaniolo mostró que finalmente había regresado tras pasar un auténtico calvario en forma de lesiones durante toda la temporada. Ausente desde principios de enero después de sufrir una rotura del ligamento cruzado, el jugador de 21 años completó la goleada de la Roma ante el Brescia. Esto no ha pasado desapercibido en el Real Madrid, según informan en Italia.

El jugador también seguido por clubes como la Juventus, el Inter o el Tottenham sería uno de los nombres que saldrá este verano como uno de los objetivos principales debido no solo a su calidad, si no también a la situación económica del club romano. El diario italiano La Repubblica, el mejor informado en cuestiones de la Roma, indica que su salida sería posible poniendo sobre la mesa 70 millones de euros, pero que el jugador no ve con buenos ojos abandonar ahora la que es su casa.

El director deportivo del conjunto romanista, Gianluca Petrachi, hablaba en el mes de junio sobre su posible salida dando por hecho de que llegarán ofertas este período estival. "Zaniolo representa al jugador que entusiasma a los fanáticos de la Roma y haremos todo lo posible para mantenerlo. La voluntad es mantener nuestros grandes nombres", explicaba en una entrevista en Sky Sports.

Brescia-Roma 0-3: i giallorossi consolidano il quinto posto. E Zaniolo torna al gol https://t.co/D9PhpGgeqT — Repubblica (@repubblica) July 12, 2020

Ahora, la Roma da por hecho que va a tener muy complicado retener a su estrella del centro del campo. El jugador aprovechó el parón del fútbol para resolver un pequeño problema en su nariz que le impedía respirar bien. "De ahora en adelante juro que haré agujeros en el campo", explicaba a la afición sobre el hecho de que volvería en su mejor forma posible tras superar su grave lesión.

De 4,5 a 70 millones

La etapa de Monchi en la Roma no fue muy larga, pero dejó a esta joven promesa como su legado más prometedor. "Es uno de los talentos más interesantes del fútbol italiano", recalcaba el actual director deportivo del Sevilla. Zaniolo entró dentro de la operación que llevó a Radja Nainggolan al Inter, un movimiento que no gustó demasiado en la capital italiana.

Este joven jugador es el italiano más joven en ver portería dos veces en un mismo partido en la Champions League con 19 años y 224 días. También se convirtió en el segundo jugador más joven en conseguir tres goles con el Roma, solo superado por Totti.

La situación de la Roma

Según la información de Corriere dello Sport, las pérdidas esta temporada podrían alcanzar los 140 millones de euros, un hecho que podía empeorar la posibilidad de no entrar en la máxima competición europea de clubes la próxima temporada. Sin Champions, a la Roma no le quedará más remedio que escuchar todas las ofertas que lleguen, incluidas las que se refieran a Zaniolo.

El coronavirus ha provocado que muchos clubes vean cambiadas sus previsiones para la temporada. La gran crisis que se avecina por culpa del parón y el hecho de que no haya afición en los estadios, unido a la pérdida de valor de los contratos televisivos, hace que las entidades tengan que cuidar especialmente su económica y eso traerá consigo oportunidades para los equipos menos afectados para hacer fichajes.

