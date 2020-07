Isco, la gran novedad en el once titular del Real Madrid ante el Granada

El Real Madrid visita al Granada este lunes 13 de julio para cerrar la jornada 36 de La Liga. Un partido para el que se volvió a quedar fuera de la convocatoria un James Rodríguez que tiene pie y medio fuera del club. Tampoco se encontró en la lista el nombre de Marcelo, aunque este por otro motivo: el brasileño está lesionado.

El que no solo estuvo entre los 23 elegidos, sino que también forma parte del once titular del conjunto blanco es Isco Alarcón. El mediapunta malagueño no ha sido de la partida en los dos últimos encuentros de los de Zidane, ni ante el Athletic ni frente al Alavés, e incluso solo tuvo minutos ante los babazorros.

Ahora regresa al once y lo hace incluido en un equipo inicial en el que protagonismo recae en los centrocampistas. El entrenador francés refuerza la medular con cinco jugadores en esta zona, dejando la punta de referencia en ataque en exclusiva para un Karim Benzema que continúa sumando cada nuevo partido con una nueva titularidad.

Ni Rodrygo ni Asensio, así como tampoco Vinicius. Solo el '9' francés. Zidane prefiere reforzar la medular y lo hace con su Real Madrid de los cinco centrocampistas, el cual ya fue famoso a principios de año. El técnico galo recupera este sistema y lo hace ante un Granada que tiene muy complicado llegar a los puestos que dan el billete para jugar en Europa la próxima temporada y que tiene asegurada la permanencia.

Once titular del Real Madrid

Los once futbolistas elegidos por Zinedine Zidane para disputar el partido ante el Granada, correspondiente a la jornada 36 de La Liga, son: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy; Casemiro, Fede Valverde, Modric, Kroos, Isco y Benzema

