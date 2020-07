Militao se doctora en La Liga exprés: Sergio Ramos y Varane avalan su mejora

Zidane puede afrontar Manchester con un grado más de tranquilidad después de la última semana. Eder Militao está para jugar ante el City si el partido de Champions League del Real Madrid fuera mañana mismo. El central brasileño ha pasado la prueba que ha afrontado en los últimos dos partidos y medio y se puede decir sin reparo que lo ha hecho con nota.

El defensa llegó al conjunto blanco el verano pasado con la vitola de 'El nuevo Pepe' a sus 22 años. La realidad es que la juventud y el vértigo que supone llegar al Santiago Bernabéu estaba pasando factura al joven Eder. Su rendimiento no estaba sorprendiendo, cuestión que podría entenderse como lógica teniendo en cuenta los centrales que tiene por delante en jerarquía.

El fortín que ha creado Zidane esta temporada ha ayudado a Militao para adaptarse de forma satisfactoria a pesar de vivir un año tan extraño por culpa del coronavirus. En estos choques, el sudamericano se ha convertido en parte de ese muro que está favoreciendo que el Real Madrid esté tan cerca de hacerse con el título de Liga. Rapidez, posición, repliegue y un buen primer toque, con estas características se está ganando el zaguero la confianza del resto de sus comapañeros.

Los profesores

La mejora de este central no se puede entender sin mirar a los dos jugadores que han amparado su adaptación. El hecho de tener a Sergio Ramos y a Raphaël Varane entrenamiento tras entrenamiento ha sido clave para que, un jugador con una proyección increíble, haya dado el paso adelante que ha demostrado ante el Getafe, el Athletic y el Alavés.

Militao se entrena en Valdebebas

El capitán del Real Madrid le ha hecho entender lo que supone defender la camiseta blanca partido tras partido. Le ha dado esa tranquilidad a la hora de saltar al campo y marcar la diferencia como lo hizo en Brasil y como lo hacía en Portugal. La experiencia del de Camas ha moldeado la fuerza inusitada que tiene este defensa de 20 años.

Por su parte, el galo le ha ayudado a saber que no son sencillos los inicios en el Real Madrid cuando llegas tan joven. El jugador criado en el Lens y elegido por Zidane llegó aún más precoz, con 18 años, por lo que sabe bien lo que es el período de adaptación. También le ha ayudado mucho a aprovechar sus características para recular y compensar errores de sus compañeros corrigiéndoles.

Manchester, el objetivo

Militao tendrá que reemplazar a Sergio Ramos en la vuelta de los octavos de final de la máxima competición continental. El madridismo no estaba del todo tranquilo con esta cuestión, algo lógico con lo que está dando el capitán durante la temporada. Pero esta última semana ha valido para demostrar que la inversión de 50 millones no era en vano. El ex de Sao Paulo ha puesto su siguiente objetivo en el punto de mira.

Eder Militao, durante un partido de esta temporada con el Real Madrid EFE

Ese será el partido que le medirá ante los ojos de Europa y, sobre todo, los de una afición exigente y que ha confiado el futuro de la zaga blanca en él. Rendir ante los Gabriel Jesús, Sterling y Bernardo Silva será el examen final de este máster rápido que está cumpliendo en este final del campeonato nacional.

Brasileño de nacimiento, pero poco a poco blanco de adopción. Los gestos y lo que transmite Eder Militao desde que llegó al Real Madrid evidencia que está viviendo un auténtico sueño. Pero nada será igual sin esa gran noche que tiene que completar el próximo viernes 7 de agosto de 2020. La fecha está en rojo, y hay un joven mirlo que quiere demostrar que sabe volar en el Etihad Stadium.

