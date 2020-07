James se descarta de otra convocatoria del Real Madrid: fuera de la lista contra el Granada

El Real Madrid ha dado a conocer la lista de 23 jugadores convocados que viajarán a Granada para medirse al conjunto nazarí en Nuevo Los Cármenes. Otra lista más en la que no está el nombre de James Rodríguez, que sigue en sus trece de no viajar junto al equipo si no va a contar con grandes oportunidades sobre el terreno de juego. El colombiano se sigue alejando del Madrid con su postura de no jugar.

Como ante el Athletic y el Alavés, James no entra en la convocatoria del Real Madrid por decisión propia, tal y como desveló el propio Zidane tras su ausencia en San Mamés. El técnico francés se volvió a referir este domingo en rueda de prensa a la situación del mediapunta y fue claro: "Yo nunca despreciaré a un futbolista", dijo sobre James, quien es él mismo el que no quiere ir convocado con el equipo.

La baja de James no es la única ni tampoco la más destacada, puesto que Marcelo sigue lesionado y tampoco están ni Jovic, confinado, ni Mariano, que en la sesión previa al partido no se entrenó con el grupo. Tampoco está Nacho Fernández, que sigue con su recuperación.

El Real Madrid viaja a Granada con el objetivo de dejar el título de La Liga al alcance de la mano. Otra victoria de los blancos -sería la novena consecutiva- haría que dependieran de sí mismos en la próxima jornada, contra el Villarreal, para ser campeones de forma matemática. Pero el duelo contra los rojiblancos no será sencillo y es que los de Diego Martínez siguen aspirando a entrar en puestos europeos.

Zidane recupera buena parte de su defensa para el partido en Granada, tras tener que formar con una improvisada contra el Alavés. Vuelven Sergio Ramos y Carvajal, que fueron bajas por acumulación de amarillas. El Madrid, por tanto, no tendrá que volver a jugar con Lucas Vázquez de lateral derecho, en una posición que no es la suya.

Sergio Ramos, rodeado de compañeros durante un entrenamiento

Está Hazard por segunda vez seguida en la lista, aunque parece que todavía no es momento para regrese al once titular tras jugar solo un puñado de minutos contra el Alavés. Su última participación invita a pensar que seguirá partiendo desde el banquillo para no arriesgar y, por tanto, puede ser una gran oportunidad para Vinicius -suplente en los últimos dos compromisos- para volver a la titularidad.

No hay demasiadas novedades en la antepenúltima convocatoria de Zidane en esta Liga, con la única ausencia titular de Marcelo. Plenas garantías entre los blancos para afrontar un choque crucial, aunque todavía con un colchón de cuatro puntos que le permitiría al Madrid empatar este y otro partido antes de la conclusión de La Liga.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Areola y Altube.

Defensas: Carvajal, Militão, Ramos, Varane, Mendy, Javi Hernández y Miguel Gutiérrez.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde e Isco.

Delanteros: Hazard, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Asensio, Brahim, Vinicius Jr. y Rodrygo.

