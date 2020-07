Zidane: "¿Críticas? No me extrañan, el Real Madrid es el club más importante de la historia"

El Real Madrid afronta una nueva jornada de Liga en esta cuenta atrás que ha comenzado para poder levantar el título del campeonato nacional. Zinedine Zidane comparece en rueda de prensa antes del partido ante el Granada que se disputará en el Nuevo Los Cármenes este lunes a partir de las 22:00 horas y que seguirá marcando esa lucha frente al Barcelona, con el que tiene ahora mismo un punto de ventaja. Aún así, los merengues solo están a cinco puntos de ir a Cibeles.

Los blancos recuperan a Sergio Ramos y Dani Carvajal, que se perdieron el último choque por cumplir ciclo de tarjetas amarillas. Eso sí, también tendrá bajas. James Rodríguez parece que no volverá a contar para Zidane después de las declaraciones de ambos. Luka Jovic no llegará al partido de este lunes por estar confinado después de estar en contacto con un amigo que dio positivo en coronavirus. A todo esto se suma las bajas por lesión de Marcelo y Mariano Díaz, que no se entrenó este domingo y que ha dejado a Karim Benzema como el único '9' disponible.

El francés ha comentado la solvencia defensiva del equipo y, en concreto, la seguridad de Courtois y el estado de forma del equipo que sigue sin dejar de ganar desde el regreso de la competición. Para Zidane solo existe el partido de mañana, no hace cuentas y no quiere tampoco escuchar nada de la Champions League.

En directo | Rueda de prensa de Zidane previa al Granada - Real Madrid

Sobre James Rodríguez, ha vuelto a incidir en que cuenta con él porque sigue siendo jugador del equipo, aunque no aclaró si estaría en Granada este lunes. Pero, sobre todo, defendió a los suyos ante las críticas sobre el juego, los pocos goles o el hecho de ganar por 1-0 los partidos. No le sorprenden estos comentarios por el hecho de ser "el club más importante de la historia".

Estado del equipo

Es la última semana, tres partidos, es seguramente la más difícil. También es la más importante. Cada equipo se juega cosas y lo que queremos mañana es hacer un buen partido y meter energía al partido. No pensamos en que quedan tres partidos, toda nuestra energía va al partido de mañana.

¿Sería justo campeón el Barça?

El campeón va a ser el que más puntos tenga al final de temporada.

Courtois y el récord

El equipo es equilibrio constante. Nosotros sabemos que somos buenos. Me alegro por Thibaut, pero me alegro por todos. Lo más importante para el entrenador es que todos luchan y pelean para ganar.

¿Hace cuentas?

Aquí no se trata ni de cuentas ni de cuentos. Solo enfocamos nuestra mente al partido de mañana.

Hazard y su estado

Tú lo vas a ver mañana. Está con nosotros y es lo más importante. Mañana veremos cómo vamos a hacer.

El efecto del parón

No hemos pensado en una cosa ni en la otra. La situación es esta. Después del parón, la suerte ha sido poder volver a jugar. Para los jugadores y para todo el mundo. La situación es la que hay hoy y vamos a intentar seguir así.

Pocos goles

No me molesta ni me extraña. Es siempre el mismo debate. Cada uno opina y nosotros tenemos la obligación de mostrar que somos buenos en cada partido. Luego cada uno dice lo que quiere del Real Madrid. Es el club más importante de la historia y eso no va a cambiar.

Plantilla de la próxima temporada

Mi mente y la de los jugadores está en lo mismo: el partido de mañana. Lo demás lo hablaremos después. El de mañana es un partido muy difícil. Nuestras fuerzas tienen que estar solo en eso.

El físico y Dupont

Es una persona y un preparador físico muy bueno. Hay mucha gente competente en este club. Él es nuevo y contamos con él. Lo que está haciendo con los jugadores es un buen trabajo.

Champions y la clave de La Liga

Liga, Champions, todo eso... sabemos que es atractivo y luchamos por todo. Pero nuestras energías están en el partido de mañana.

El valor de La Liga

Cada uno opina. Yo no me meto en lo que digan. Cada uno es libre de hablar y decir lo que piensa. Lo que estamos haciendo últimamente, lo damos todo en el campo y trabajamos para conseguir cosas importantes. Me quedo con el esfuerzo de los jugadores cada día.

James

No creo que haya desperdiciado su oportunidad de triunfar en el Real Madrid. Hoy cumple, lo primero es felicitarle. Él es un jugador de la plantilla. Hay jugadores que juegan más y otros menos. Pero yo no voy a despreciar a ninguno. Todos son importantes y todos aportan algo al equipo.

¿Cuenta con él?

No lo sé, tú lo vas a ver después. Yo cuento con todos los jugadores que tengo. Luego hay cosas que pasan.

Mendy

A mi no me sorprende. Es una petición mía, pero como siempre, contando con el club. Es un jugador joven y con talento que tiene algo. Lo que no podéis hacer es compararlo con Marcelo. Marcelo es Marcelo y Mendy es Mendy. Tiene futuro y está demostrando que hay sitio para él en el Real Madrid. Ya sabemos lo que supone estar en este club. Él está bien aquí.

