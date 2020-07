Roberto, portero del Alavés, sobre el VAR: "Salvo casos concretos, protestar es tontería"

El portero del Alavés fue uno de los protagonistas del duelo entre el Real Madrid y el cuadro vasco. Sus intervenciones fueron claves, pero no evitaron el triunfo local. Los de Zidane pasaron por encima de ellos y no tuvieron opciones de llevarse ningún punto del Alfredo Di Stefano.

Roberto atendió a los micrófonos de Movistar + al término del partido y evitó meterse en ninguna polémica sobre el VAR. El guardameta destacó que la visión de los colegiados desde la sala de vídeoarbitraje es mejor que la de los jugadores, por lo que cualquier queja apenas iba a tener consecuencias positivas para su equipo.

"Cuando el VAR entra a funcionar lo ve desde una perspectiva más clara que la de los jugadores en el campo. El tiempo nos está diciendo que, salvo casos concretos, protestar ese tipo de jugadas es una tontería. No sirve de nada, no cambia nada, y no merece la pena", ha afirmado Jiménez nada más concluir el encuentro.

"Es una derrota que nos deja en una situación sensible pero vamos a intentar utilizar las buenas sensaciones para los siguientes partidos". Roberto Jiménez. #VolverEsGanar pic.twitter.com/Im0jMRfC29 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) July 10, 2020

Las polémicas del partido

El encuentro entre el Real Madrid y el Alavés comenzó con polémica desde el inicio. Nada más pasar diez minutos desde el pitido del colegiado, un choque entre Mendy y el defensa del cuadro visitante obligaba a intervenir al árbitro. El penalti parecía claro y las imágenes acabaron con cualquier duda. Benzema transformó la pena máxima y colocó el 1-0.

En la segunda mitad, y poco después de que el propio delantero francés acabara con las dudas sobre su estado físico, el VAR tenía que intervenir por un fuera de juego que había anulado el segundo gol del partido. Asensio había empujado un pase de la muerte de Benzema para el 2-0. Pese a lo señalado inicialmente, la revisión confirmó que no había posición ilegal y que el tanto debía subir al marcador.

La Liga está más cerca

Más allá de las polémicas arbitrales, el Real Madrid logró tres puntos que le dejan muy cerca del título de Liga. El Barcelona ya está obligado a ganar ante el Valladolid si no quiere que el cuadro blanco se alce con el campeonato el próximo lunes.

Las sensaciones fueron buenas y se mantienen los cuatro puntos de diferencia con el conjunto de Quique Setién. Además, no hubo lesionados y el susto que dio Benzema acabó en eso, un leve aviso físico que se transformó en una nueva exhibición del delantero francés.

