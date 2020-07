El Real Madrid tenía razón: La Liga confirma los aciertos en los fichajes

La reanudación de la temporada liguera le ha sentado a la perfección al Real Madrid. Volver a entrar en dinámica y concienciar a los jugadores de mantener el nivel de competitividad podía parecer difícil. El parón por el coronavirus, de hecho, ha pasado factura de este tipo a muchos equipos.

Sin embargo, esos problemas no han surgido en un Real Madrid que parece imparable y que, a base de solidez y acierto, se ha colocado como claro líder de La Liga. El trofeo está muy cerca y solo un desastre arrebataría el título de campeón al equipo de Zidane.

Pero, más allá de la buena racha de resultados que ha cosechado la escuadra merengue, el Real Madrid puede analizar positivamente muchos más detalles. En concreto, el acierto que ha tenido la dirección deportiva del club capitalino a la hora de organizar la plantilla. Las dudas o críticas surgidas en torno a determinados jugadores no se han tenido en cuenta y el tiempo ha acabado dando la razón al Real Madrid.

Tanto Zinedine Zidane, que cuenta con poderes suficientes en el club como para decidir qué jugador quiere y cuál no para su plantilla, como Florentino Pérez desde la presidencia y el resto de mandatarios merengues desde los despachos, han conseguido armar la plantilla esperada con incorporaciones que han pasado de ser una apuesta a una revelación.

Thibaut Courtois, durante El Clásico EFE

Courtois zanja las dudas

El portero belga ha acabado por completo con el dilema de la portería. Un debate que se ha mantenido durante años en el Real Madrid y que, desde que llegó Zidane y el ex del Chelsea, ha quedado enterrado por completo. Desde la época en la que Iker Casillas no dominaba la portería no se recordaba tal calma en el Santiago Bernabéu.

Los datos respaldan a Courtois con creces. Está peleando por lograr su tercer Zamora y sus intervenciones en La Liga han resultado claves para que el Real Madrid se asiente como claro líder de la clasificación. Lleva cinco partidos consecutivos sin encajar un gol, un dato clave en este regreso de competición y ha situado a los blancos como los menos goleados de toda la Liga.

Su fichaje fue una clara apuesta de Florentino Pérez. El líder del Real Madrid le quería en su equipo y, tras varios veranos en los que los rumores no cesaban y donde el Chelsea complicaba las cosas, Courtois aterrizó en Madrid para hacerse con los mandos de la portería. Por aquel entonces, muchos criticaron el movimiento de la entidad merengue. Sin embargo, se ha demostrado que fue todo un acierto: bueno, bonito y barato.

Los jugadores del Real Madrid felicitan a Benzema por su gol al Alavés REUTERS

Benzema enamora

El francés no ha pasado largas etapas tranquilas en el Real Madrid. Desde su llegada ha estado en entredicho y cuando la BBC se fracturó por completo con la marcha de Cristiano, muchos le dieron por perdido. Llegaron las peticiones de ventas, el Nápoles presionaba y Benzema, mientras tanto, se mantenía en silencio.

La apuesta de Zidane por su delantero estrella ha sido total. En los momentos más complicados el técnico siempre ha dado la cara por él. Sabía que no era un simple delantero goleador, sino que su aportación va más allá. Es una pieza fundamental en el juego táctico del equipo.

Esta temporada está gustándose y, con Bale desaparecido y un Hazard que aprueba pero sin continuidad por las lesiones, Karim ha dado el paso al frente que todos esperaban. A sus 32 años está jugando mejor que nunca y, a los 18 goles que lleva en esta liga, ha sumado asistencias mágicas como el último taconazo a Casemiro.

Rodrygo y Vinicius sustituyen a Isco y Hazard REUTERS

La dupla Vini-Rodrygo

El proyecto del Real Madrid ha ido evolucionando en estos últimos años. La atención se ha puesto en el futuro: armar una plantilla joven, competitiva y que pueda generar títulos en los próximos años. Para ello, el mercado brasileño ha sido uno de los escenarios que más ha ojeado la entidad, logrando atraer a promesas como Vinicius o Rodrygo.

Ambos estuvieron perseguidos por los grandes de Europa. El Barcelona intentó pujar por los dos, pero el resultado fue el mismo: eligieron el Real Madrid. Esta temporada han coincidido en el primer equipo y los resultados están siendo satisfactorios.

Si bien Vinicius aún necesita mejorar en su definición, y Rodrygo aumentar su potencial físico, Zidane está contento con ellos y no ha dudado en ponerlos juntos en el terreno de juego. Vinicius ha jugado en todos los partidos desde que se reanudó el curso y supera los 1.000 minutos en La Liga. Y su compañero, un peldaño por debajo en participación, acumula más de 900 minutos y con presencia en los últimos cuatro encuentros.

Joselu intenta robar el balón a Militao REUTERS

El fichaje de Militao

Era una de las grandes incógnitas de este Real Madrid. Un fichaje que no protagonizó muchos titulares ni vídeos de jugadas asombrosas. Pero todo porque Militao representa lo contrario: la fortaleza, la sencillez y el acierto.

El central brasileño contaba con el reto de poder sustituir bien a Ramos o a Varane. Una de las parejas defensivas con mejor entendimiento del mundo y que se ha consolidado en uno de los Real Madrid más competitivos de toda la historia del club.

Ha disputado un total de 14 partidos esta temporada en La Liga. Una cifra baja, pero que se ha acrecentado tras el regreso por el parón del coronavirus. Getafe, Athletic y Alavés se han enfrentado al muro del Real Madrid. Ninguno ha conseguido anotar ningún tanto y en duelos como el de San Mamés sus intervenciones fueron vitales.

El propio Varane reconoció la dificultad de jugar con una cara diferente en la pareja de centrales. Sin embargo, ante el Deportivo Alavés se cumplieron los objetivos. Militao aporta esa velocidad necesaria en la defensa de un equipo como el Madrid, que abre el campo y las líneas. El duelo ante el City, sin ir más lejos, podría ser una prueba perfecta para su asentamiento.

