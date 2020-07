El muro del Real Madrid, a prueba en el sprint final ante un Alavés de estreno

El Real Madrid llega a su partido de la jornada 35 de La Liga con tan solo un punto de ventaja sobre el Barcelona, segundo clasificado, después de la victoria de los culés en el derbi catalán ante el Espanyol. Para colocar otra vez los cuatro puntos de por medio, el conjunto blanco recibe en el Di Stéfano al Alavés.

Los de Zidane acumulan siete victorias consecutivas desde que se reanudase el campeonato doméstico, pero en esta octava 'final' el Real Madrid tiene ante sí un desafío añadido. Los blancos se presentan con una defensa bajo mínimos. Sergio Ramos y Dani Carvajal son baja por cumplir ciclo de amonestaciones.

Ambos se unen a un Nacho Fernández que continúa trabajando al margen de sus compañeros, inmerso en su plan de recuperación, pero el último en sumarse a este listado de ausencias es Marcelo. El brasileño tiene una pequeña lesión y se ha caído de la lista de convocados a la espera de que se le haga una resonancia.

Vinicius Jr celebrando su gol ante el FC Barcelona EFE

Vuelve a quedarse fuera James Rodríguez, pero también hay notas positivas. Vinicius ha sido uno de los grandes protagonistas de la previa. El extremo brasileño se sometió a la prueba del coronavirus, como el resto de jugadores, pero en la suya hubo un fallo. A la espera de un segundo test, las alarmas saltaron tras el desliz de Zidane en rueda de prensa. Finalmente, el extremo dio negativo y está disponible.

Vuelve Hazard

Otra de las buenas noticias la representa Hazard. Después de causar bajo en los últimos partidos y verle sin completar los entrenamientos junto al resto de sus compañeros, el belga está listo para la recta final e incluso se presume que será titular junto a Benzema en punta.

Ambos han formado un buen tándem cuando han compartido minutos, que no han sido los que se presumían en un principio por las lesiones que ha sufrido el '7' blanco. Si en ataque están las cosas más o menos claras, en defensa hay tres disponibles (Varane, Militao y Ferland Mendy) y para completar la zaga Lucas Vázquez volverá a retrasar su posición.

Lucas Vázquez, en un partido del Real Madrid

Para reforzar el muro defensivo que ha construido el Real Madrid desde el reinicio, Zidane fortificará la medular dando entrada a sus cuatro centrocampistas puros. Donde no hay dudas es bajo los tres palos. Y es que ya nadie duda de que Courtois es el portero perfecto para el conjunto merengue.

Nuevo director babazorro

Si el reinicio sentó como un guante al Real Madrid, al Alavés no tanto. De los 21 puntos que ha habido en juego desde entonces, solo han conseguido tres los de Vitoria. Esto provocó que la dirección del club decidiese prescindir esta misma semana de los servicios de Asier Garitano, siendo nombrado para lo que resta de Liga López Muñiz en su lugar.

El once de los babazorros es una auténtica incógnita. En ataque se espera que no falten Lucas Pérez y Joselu. Aunque no han tenido la suerte de cara desde el pasado mes de junio, el olfato goleador lo tienen y pueden poner en problemas a cualquier defensa.

Con los que no puede contar López Muñiz en su primer partido es con Rubén Duarte, Fernando Pacheco, Ismael y Tachi, todos ellos son baja por lesión. Con 35 puntos, el Alavés no tiene asegurada la permanencia, pero se presume que no tendrán dificultades para lograr el objetivo, aunque prefieren ganar ya y evitar esperar los resultados de los otros.

Real Madrid - Alavés

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Militao, Ferland Mendy, Fede Valverde, Casemiro, Modric, Kroos; Benzema y Hazard.

Alavés: Roberto; Aleix, Ximo, Laguardia, Ely, Marín; Pina, Manu García, Camarasa; Joselu y Lucas Pérez.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité extremeño).

Hora: 22:00 - Movistar LaLiga / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 35 de La Liga que se disputará en el estadio Di Stéfano (Madrid, España).