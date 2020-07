Marcelo se pierde el final de La Liga por lesión

El Real Madrid ha confirmado la lesión de Marcelo. El jugador brasileño no se entrenó en la última sesión preparatoria del partido ante el Alavés de esta noche y durante esta tarde ha pasado las pertinentes pruebas que le han detectado una lesión muscular en el aductor izquierdo. El lateral no volverá a jugar en principio hasta el final de La Liga porque estará, al menos, dos semanas de baja.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Marcelo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor izquierdo", explica el comunicado del club. Es el enésimo problema del veterano jugador blanco después de una temporada en la que no ha podido tener continuidad por esta razón.

Se trata de la sexta lesión de Marcelo esta temporada después de los problemas en el cuello al principio del curso que le hicieron perderse cuatro partidos, un tirón muscular, un traumatismo que le tuvo 13 días fuera, otra lesión en los aductores que le tuvo un mes de baja y otro problema en el bíceps femoral derecho que coincidió justo con el parón por el coronavirus.

Zidane ya no podrá contar con Marcelo para los encuentros ante el Alavés de este mismo viernes, Granada el próximo lunes, Villarreal el jueves y Leganés el domingo 19 para terminar la temporada. Un nuevo contratiempo en defensa que ha coincidido en esta jornada 35 con Sergio Ramos y Dani Carvajal cumpliendo ciclo y con Nacho Fernández aún fuera de la dinámica de grupo.

El muro se resquebraja

En defensa solo tiene Zidane tres jugadores disponibles (Varane, Militao y Ferland Mendy) y para completar la zaga Lucas Vázquez volverá a retrasar su posición. Para reforzar el muro defensivo que ha construido el Real Madrid desde el reinicio, Zidane fortificará la medular dando entrada a sus cuatro centrocampistas puros. Donde no hay dudas es bajo los tres palos. Y es que ya nadie duda de que Courtois es el portero perfecto para el conjunto merengue.

Tampoco es un puesto extraño para el de Curtis el del lateral derecho. Tanto este curso como en anteriores temporadas con el entrenador galo en el banquillo, el extremo gallego ha hecho las veces de lateral cuando la situación lo ha requerido. Zidane está muy contento con el canterano y siempre que puede le utiliza ya sea como titular o como suplente para marcar la diferencia en los minutos finales del choque.

El compromiso de Marcelo

El defensa. desde el primer momento en el que llegó a la entidad de Chamartín, creyó en sus opciones y en que podría llegar a ser "un jugador importante" en el Real Madrid. Esto mismo ha confesado durante el rodaje de un vídeo de NorBack NorWhite en colaboración con la cerveza Budweiser que se ha desvelado esta misma semana.

"Creo que en la vida tenemos algunas oportunidades que no podemos perder. Yo llegué aquí con 18 años. Mi equipo quería prestarme a otro club y yo dije que no. Sabía que algún día me convertiría en un jugador importante para el club. Hay que aferrarse a las oportunidades que tienes", explica el lateral zurdo.

