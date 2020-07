'Kubomanía' en Mallorca: "Veo a Kubo triunfando en el Real Madrid, sin duda"

El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno reconoció al término del partido en el que su equipo se impuso 2-0 al Levante, que a pesar de la victoria no le queda más remedio que "mirar de reojo" a lo que hacen los demás equipos en la lucha por la permanencia, aunque "la ilusión" por ese objetivo no se la va a quitar "nadie", subrayó.

"La victoria era imprescindible. Esto no para, no tenemos respiro, así que ahora hay que pensar en el partido de Sevilla, que no es nada fácil", dijo Moreno. Sobre el juego del equipo manifestó que "lo más importante es que los chavales se lo dejan todo y se esfuerzan al máximo".

El técnico bermellón también habló más tarde en El Larguero de la Cadena SER y fue cuestionado por uno de los nombres propios del partido: Takefusa Kubo. El futbolista japonés fue el autor del segundo gol de su equipo y está siendo clave con sus últimas actuaciones en la lucha del Mallorca por el ascenso. Vicente Moreno solo tuvo elogios para él.

"¿Si veo a Kubo triunfando en el Real Madrid? Sin duda", afirmó Vicente Moreno, quien ha ido viendo en primera persona la evolución de Kubo hasta ser uno de los indiscutibles de su equipo. Sobre su crecimiento dijo lo siguiente: "A día de hoy es mucho mejor jugador respecto a cuando llegó al Mallorca. Y tiene mucho margen de mejora. Se atisba posibilidades de ser un gran futbolista".

El Mallorca sueña con la permanencia

En rueda de prensa analizó más en profundidad el partido: "Hoy hemos tenido la alegría de ver que ese esfuerzo ha tenido como premio el resultado final cuando precisamente más importante era el resultado. Se preveía que iba a ser un partido difícil, como así ha sido, pero lo hemos trabajado, buscado y, a diferencia de otras veces, hemos tenido el premio final", dijo.

"Estamos en Primera -añadió el técnico - y conseguir objetivos cuesta mucho, sobre todo si eres un equipo de la parte baja. De los de la parte baja somos de los equipos que más partidos ha ganado, pero cada uno cuesta un mundo".

Moreno se lamentó de que al principio del partido no consiguieran materializar algunas de las ocasiones que tuvieron. "Hay que tener en cuenta que teníamos en frente a un rival de mucho nivel, tanto en el once que estaba sobre el campo, como en el banquillo y cuerpo técnico", indicó.

'Cucho' Hernández celebra su gol con el Mallorca ante el Levante EFE

Declaró "tener confianza" en lo que resta de campeonato. "Es fácil tener confianza cuando todo pinta bien, pero cuando hay que tenerla es en otras situaciones, y en la situación complicada en que estamos yo la tengo", apuntó el entrenador mallorquinista, que reconoció que "todo pasa por ir poco a poco, quemando etapas".

Moreno valoró que el equipo dejara la portería a cero. "Se ha hecho un buen trabajo a nivel defensivo. Eso te da sin duda más opciones porque hace que a nada que tengas ocasión de marcar un gol tienes más posibilidades de ganar".

También se refirió a la actuación del colombiano 'Cucho' Hernández, autor del primer gol, calificándolo de "chaval excepcional".

"Es un jugador muy importante para nosotros. Ha salido de una lesión importante; luego ha venido el parón, que tampoco le ha beneficiado, y ahora esperamos que en esta fase nos pueda ayudar mucho", explicó.

Sobre el central eslovaco Martin Valjent destacó especialmente su rendimiento. "Los minutos que juega no se los regalamos; se los gana el con su trabajo diario", señaló, para añadir a continuación: "Más allá del tema del futbolista está el tema personal. Es un jugador que se deja todo en el campo y además lo siente. A pesar de la diferencia cultural, es un chaval que está muy implicado con el equipo y hasta se puede decir que ya es medio mallorquín".

Tuvo también palabras de elogio para Alejandro Pozo, autor del centro del primer gol, de quien dijo que "está llegando en un momento fantástico a la parte final de la temporada".

