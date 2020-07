Vinicius da negativo en la prueba del Covid-19 y podrá estar ante el Alavés

Vinicius Junior ha dado negativo en la prueba del Covid-19 y podrá jugar ante el Alavés si Zidane lo cree oportuno. El culebrón del test fallido se ha resulto de la forma más sencilla y satisfactoria posible, ya que el jugador se encuentra en perfectas condiciones y además no se encuentra contagiado.

De esta forma se pone fin al lío que se ha formado en la mañana del jueves cuando Zidane alarmaba de una situación anómala en la prueba del brasileño por error. Sin embargo, Vinicius ha vuelto a pasar su prueba que ha arrojado un resultado negativo lo que le permitirá ir convocado en el duelo del viernes a las 22:00 frente al Alavés.

La situación ha sido de lo más surrealista porque no había trascendido que existiese problema alguno con las pruebas que los jugadores han pasado de forma protocolaria. Lo único reseñable es que Marcelo y Vinicius no habían realizado el entrenamiento junto al resto de sus compañeros por lo que se intuían una lesión de los dos brasileños.

Bale frente a Vinicius en un entrenamiento del Rea Madrid

Zidane confirmó la dolencia de Marcelo en rueda de prensa, que se perderá el choque ante el Alavés dejando la defensa en cuadro, pero de la ausencia de Vinicius de no se conocía nada. Según avanzó la rueda de prensa, el propio 'Zizou' informó por error lo que estaba sucediendo con el ex de Flamengo.

Tras ser preguntado por la situación de Jovic, que se encuentra aislado del resto de sus compañeros tras haber esta en contacto con un positivo, Zidane respondía de forma extraña diciendo que el jugador había tenido problemas con la prueba y que no se podía haber dado un resultado.

Esta respuesta descolocó a todo el mundo ya que nadie conocía que la situación de Jovic se encontrara en ese punto, ya que sus pruebas ya habían sido realizadas, habían salido negativas y el jugador solo se mantenía apartado por mera seguridad. Sin embargo, según Zidane iba respondiendo, su rostro se iba transformando al darse cuenta de lo que estaba diciendo.

Isco y Vinicius entrenan en Valdebebas

Tras percatarse de que no estaba hablando sobre Jovic si no sobre la situación de Vinicius, Zidane intentó rectificar y recular, pero ya fue tarde, pues había soltado la bomba de la mañana. La ausencia de Vinicius se debía a un fallo con el test que no permitía dar un ningún resultado.

La explicación del caso 'Vini'

El técnico galo fue repreguntado y ya se vio obligado a contar la historia que había derivado en una reunión médica de máxima importancia en la Ciudad Deportiva Real Madrid. Una vez más centrado su respuesta, Zidane contó la situación paso a paso tranquilizando tanto a la prensa como a los aficionados.

Además, realizó una acertada afirmación que resolvía el asunto en pocas palabras: "No ha dado ni positivo ni negativo". La realidad es que la prueba no era válida y por eso no se obtenía un resultado, aunque se esperaba que cuando se pudiera realizar de una forma correcta el jugador diese negativo como así ha sido finalmente. Vinicius podrá estar convocado para el choque frente al Alavés.

