El plan del Real Madrid con Jovic en verano

Venta o cesión. El futuro del delantero serbio pasa por no formar parte de la plantilla blanca en la 2020/2021 salvo sorpresa. Pese a que Zidane no ha querido pulsar el botón de alarma y confirmar que Jovic no continuará a sus órdenes, lo cierto es que el año del ex del Eintracht Frankfurt ha sido malo.

"Como futbolista no ha cambiado nada. Es un futbolista muy bueno, mete muchos goles. Es verdad que no ha jugado mucho. Pero es joven y contamos con él para el próximo año aunque vosotros creéis muchos debates. Veremos el próximo año. Este año ha tenido pequeñas cosas que le han impedido estar con nosotros. Eso no cambia nada. Es bueno", dijo el técnico del Real Madrid para evitar el incendio.

El conjunto blanco se está jugando el título y Zinedine Zidane no quiere distracciones. Ni con Jovic ni con James ni con nadie. El entrenador francés continúa así con su discurso: cuenta con todos hasta el final y todos pueden tener su dosis de importancia en las finales que quedan hasta el cierre de la temporada 2019/2020. Aunque la realidad sea otra.

Jovic, en el entrenamiento del Real Madrid

Varios de los jugadores que forman el plantel merengue en la actualidad, no serán parte de la plantilla el curso que viene. Entre ellos un Luka Jovic que ha protagonizado algún que otro escándalo extradeportivo como su 'huida' a Serbia en plena cuarentena del coronavirus o su actual aislamiento al conocerse que ha estado en contacto con un contagiado de Covid-19.

En lo deportivo tampoco le han salido las cosas bien al futbolistas. Apenas ha gozado de minutos, pero es que cuando los ha tenido tampoco se ha mostrado como ese futbolista decisivo que sí que fue en Alemania. También ha tenido mala suerte porque alguna de las veces que ha marcado, sus goles han sido anulados. Dos goles y dos asistencias son su balance en los 770 minutos que ha disputado.

Las 'novias' de Jovic

Pretendientes no le faltan. Desde Italia tiene un gran cartel, así como en la Premier League. El siguiente paso sería ver qué beneficia más a Real Madrid y jugador. Si una cesión para ver si coge la confianza perdida y regresa a la casa blanca después para triunfar o bien si se puede recuperar la mayor parte del dinero que se desembolsó por él el verano pasado con un traspaso.

Jovic celebra su gol ante el Leganés junto a Rodrygo y Hazard EFE

El Milan fue uno de los primeros clubes que se interesó por la situación del delantero. De hecho, desde el país transalpino se habló de que en San Siro verían con buenos ojos la opción de una cesión por una o dos temporadas. Desde Inglaterra se han unido más equipos al interés de los rossoneri. El Manchester City sería uno de ellos, pero no solo los de Guardiola, que continúan pendientes del dictamen final sobre si podrán jugar o no competición europea.

El Newcastle también está formando un nuevo proyecto y tienen su ojo puesto en el Real Madrid, ya que también se ha relacionado con el club a James Rodríguez o Gareth Bale. El West Ham es otra de esas novias que tiene el serbio, aunque de entre estos destaca el Arsenal. Si el City se lleva fijando en él desde hace más de un año y si viesen una oportunidad la estudiarían, los gunners ya tendrían hasta una oferta para él, casi irrechazable.

Medios británicos han revelado que el Arsenal estaría dispuesto a ponerle sobre la mesa un contrato por 10 millones de euros al año a Luka Jovic. Incluso se ha hablado de que Chelsea, Everton o Manchester United miran de reojo lo que pasa con el futbolista y es que en la Premier gusta mucho. Ahora es el Real Madrid el que debe buscar la mejor solución para sus intereses y los del jugador.

