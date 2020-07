El once del Real Madrid ante el Alavés

Este viernes, el Real Madrid es el encargado de cerrar la jornada 35 de La Liga en el Di Stéfano. Su rival será un Alavés que llega al choque con un importante cambio ya que Garitano fue destituido y en su lugar fue nombrado López Muñiz. En lo que se refiere al conjunto blanco, el gran dolor de cabeza para Zidane a la hora de elaborar su once titular son las importantes bajas en defensa.

Sergio Ramos y Dani Carvajal vieron la amarilla en San Mamés frente al Athletic. Estas cartulinas hacen que ambos zagueros cumplen ciclo de amonestaciones y causen baja para el duelo contra el conjunto babazorro. Tampoco estará Marcelo, aunque este por un motivo diferente. El brasileño no se ejercitó junto al resto de sus compañeros este jueves y Zidane desveló que tiene una pequeña lesión.

Con Nacho también al margen, el Real Madrid solo tiene tres defensas sanos del primer equipo: Varane, Militao y Ferland Mendy. Los tres serán de la partida. Los dos primeros formarán pareja en el centro de la zaga. El brasileño mostró un gran nivel en el exigente examen frente al Athletic y debe coger confianza para la visita de los blancos al Etihad Stadium el próximo mes de agosto.

El once titular del Real Madrid ante el Alavés

Ferland Mendy volverá al lateral izquierdo y será Lucas Vázquez el que ocupe el hueco dejado por Dani Carvajal en el flanco diestro. Para fortalecer el sistema por estas ausencias de mucho peso en el conjunto merengue, Zinedine Zidane optará por reforzar la zona de la medular con los cuatro centrampistas puros que figuran en el plantel madridista.

Fede Valverde, Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos formarán desde el inicio en el centro del campo del equipo blanco. No es la primera vez que compartirán protagonismo, aunque lo habitual ha sido que tres de ellos fuesen titulares y el cuarto 'en discordia' rotase. Aunque bien es cierto que el brasileño prácticamente solo ha descansado cuando ha cumplido ciclo de amonestaciones.

Benzema y su acompañante

El que no descansa, al menos en cuanto a su presencia en el once se refiere, es Karim Benzema. El '9' blanco sigue siendo igual de importante para el equipo que antes del parón. Goles, asistencias y mucho fútbol. Junto a él apunta a estar Eden Hazard. El belga ha estado ausente en los últimos encuentros por unas molestias e incluso se ha ejercitado al margen de sus compañeros a lo largo de esta semana.

Sin embargo, Zidane ha confirmado que el ex del Chelsea está listo para regresar. "Solo son molestias, no es una recaída. Espero que esté con nosotros los últimos cuatro partidos y que luego esté en la Champions con nosotros. Él quiere estar con nosotros, no tiene miedo. Es la tercera recaída y le molesta un poco. La gente que me explica y me informa sobre las resonancias. Lo que vemos es que está todo perfecto, pero a veces hay molestias. No tiene miedo, quiere estar con nosotros y es lo bueno. Mañana va a estar con nosotros", ha asegurado el técnico galo en rueda de prensa.

Las alternativas a Hazard van desde apostar por Asensio a hacerlo por Rodrygo o incluso Bale. Vinicius también estará disponible después de que su prueba del coronavirus diese error, pero tras pasar un segundo test se ha conocido que ha dado negativo por Covid-19 y que está listo para jugar ante el Alavés.

