Ancelotti: "James me gusta mucho, pero es del Real Madrid y seguirá siéndolo"

Carlo Ancelotti le hace ojitos a James Rodríguez. No es una novedad este interés que existe del entrenador del Everton para hacerse con los servicios del jugador del Real Madrid, pero, en una entrevista en The Guardian, lo ha dejado aún más claro. El técnico italiano quiere al colombiano, aunque cree que va a ser difícil sacarle de Concha Espina por mucho que lo pida.

"Me gusta mucho como jugador. Cuando salí de Madrid, James Rodríguez me siguió a Múnich. Pero él me siguió como un rumor a Napoli y ahora me está siguiendo a Everton como otro rumor", explica el preparador del conjunto de Liverpool. Todo ello mientras James parece forzar y presionar al conjunto blanco con una salida este verano, después de fracasar en su intento del mercado estival pasado.

Ancelotti lo ve difícil. "Tengo que ser honesto. Me gusta mucho, pero él es un jugador del Real Madrid y creo que seguirá siendo un jugador del Real Madrid ", sentenció el entrenador italiano sobre la posibilidad de ver a James con la camiseta azul del Everton. No ve muchas opciones, pero seguro que este es el primer paso para tratar de llegar a un acuerdo con la dirección deportiva merengue.

James Rodríguez, en las gradas del Di Stéfano Reuters

'Carletto' bromea incluso con que los nombres de los jugadores que han entrenado en un sitio siempre le persigan. "No importa si son jóvenes o viejos; con experiencia o sin experiencia. Es importante tener buenos jugadores. Los nombres que se han mencionado son los mismos que se mencionaron hace un año cuando estaba en Napoli. ¡Ellos me siguen!", explicó entre risas a The Guardian.

Quiere el Atlético

El Atlético sigue siendo la elección de James Rodríguez una vez ponga fin a su relación con el Real Madrid. Ya el pasado verano estuvo muy cerca de abandonar el Santiago Bernabéu para poner rumbo al Wanda Metropolitano, pero hubo dos detonantes que frustraron la operación deseada por el internacional colombiano.

El primero fue el traspaso de Marcos Llorente entre los dos conjuntos de la capital. Después llegó el 7-3 que endosó el Atlético de Madrid al equipo blanco en la pretemporada. Este resultado fue un duro golpe para el nuevo proyecto del conjunto merengue y tras ello hubiese habido más lío de haberse llegado a un acuerdo.

Estas dos causas se unieron a que la oferta de los rojiblancos no llegaba a los 50 millones de euros que pedía el Real Madrid para aceptar el traspaso del mediapunta cafetero. Así las cosas, James terminó quedándose en la casa blanca después de muchos rumores y sabedor de que no entraba en los planes de presente y futuro de Zidane.

James Rodríguez y Zidane EFE

Del otro lado esta el Real Madrid. En Concha Espina no quieren reforzar a un rival directo no solo en Europa, sino también en España. Antes de verle en el Atlético, en el club blanco prefieren que el futbolista acepte una oferta del Manchester United o del Milan, los otros dos equipos interesados en hacerse con sus servicios.

Desde que se quedase fuera de la lista de convocados para el partido ante el Athletic de Liga, los rumores han vuelto a dispararse. No es ningún secreto que el jugador abandonará el Santiago Bernabéu a lo largo de la próxima ventana de transferencias y desde Inglaterra hablan de una posible oferta de los diablos rojos por algo menos de 50 millones de euros.

[Más información: El futuro de James: quiere fichar por el Atlético, pero el Madrid prefiere al United o al Milan]