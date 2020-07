Marcelo: "Cuando llegué el Real Madrid quiso cederme y yo dije que no"

A finales del año 2006, el Real Madrid anunció el fichaje de un Marcelo que comenzaba a destacar en el fútbol brasileño. Fue entonces cuando el club y Fabio Capello, el entrenador de aquella temporada del conjunto blanco, los que creyeron que lo mejor para el lateral era que cogiese rodaje en el Viejo Continente en otro equipo.

Sin embargo, el defensa desde el primer momento creyó en sus opciones y en que podría llegar a ser "un jugador importante" en el Real Madrid. Esto mismo ha confesado durante el rodaje de un vídeo de NorBack NorWhite en colaboración con la cerveza Budweiser.

"Creo que en la vida tenemos algunas oportunidades que no podemos perder. Yo llegué aquí con 18 años. Mi equipo quería prestarme a otro club y yo dije que no. Sabía que algún día me convertiría en un jugador importante para el club. Hay que aferrarse a las oportunidades que tienes", explica el lateral zurdo.

Marcelo, en su presentación como futbolista del Real Madrid EFE

Llegó como el sucesor de Roberto Carlos y pese a lo grande de la etiqueta que se le colocaba, durante más de trece años ha demostrado que aquel joven decidido a triunfar en el Santiago Bernabéu ha cumplido de sobra con todas las expectativas. Desde entonces acumula más de 500 partidos, 38 goles y 97 asistencias. Y aún no ha terminado de aumentar sus estadísticas.

Comprometido

En los últimos años se ha especulado con una posible salida. De hecho, tras el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus de Turín, los rumores que hablan de que Marcelo acabe acompañando a su gran amigo se han sucedido. Sin embargo, el brasileño ha reiterado una y otra vez que está comprometido con el club de Concha Espina y que su sueño es retirarse de blanco.

"He escuchado aquí hace dos años que había firmado con la Juve, que tenía puesta la camiseta de la Juve, que no vivía sin Cristiano… La gente se inventa muchas cosas. Me parece bien que he visto algunos aficionados de la Juve que les gustaba", dijo el lateral en un encuentro en Instagram con Cannavaro durante el confinamiento.

Marcelo celebra su gol a la Roma con Modric REUTERS

"Yo no quiero salir y creo que el Madrid no me dejaría. Aquí estoy muy bien. Desde que he llegado aquí con mi familia, tengo una historia increíble. No sé si es verdad de que la Juve me quiere, la verdad", añadió un Marcelo que reiteró así su deseo de continuar en el Santiago Bernabéu.

En sus años defendiendo el escudo madridista, el defensa ha conseguido un palmarés a la altura de muy pocos jugadores en toda la historia. Ligas, Copa del Rey, Supercopas de España y de Europa, Mundiales de Clubes. Pero, sobre todo, las cuatro Champions League que ha conseguido ganar el Real Madrid en cinco años.

Marcelo ha sido muy importante en la conquista de todos los títulos. Innegociable en el lateral izquierdo, el brasileño es uno de los futbolistas más queridos por la afición. Pese a que se le ha criticado mucho sus lagunas defensivas, su poderío en ataque ha tapado esos errores que ha tenido durante estos años. Ahora, como segundo capitán, es uno de los pesos pesados del vestuario.

