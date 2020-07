'Caso Óscar Rodríguez': Javier Aguirre recula y espera que pueda jugar con el Leganés

Continúa el 'culebrón Óscar Rodríguez'. Fue Javier Aguirre el que dijo en rueda de prensa que el centrocampista no volvería a jugar en lo que quedaba de temporada. Pero en la previa del partido frente al Eibar, el técnico mexicano ha señalado que espera que los pepineros puedan "disfrutar de él" en los tres últimos encuentros de la 2019/2020.

"Él quiere jugar y a mí me gustaría que jugara ya mañana pero vamos a esperar a hacerle una resonancia. Los tres últimos partidos probablemente podamos disfrutar de él. Óscar tiene mucho compromiso con el club, lo ha demostrado a lo largo de estos dos años. Es de nuestra familia y él quiere jugar", ha señalado en la comparecencia ante los medios.

"Sucede que hoy todavía la resonancia indica que hay un riesgo. Ese es el tema de Óscar. Está muy bien, quiere jugar, tiene compromiso, quiere dejar al Leganés en Primera... lo necesitamos. No le duele nada pero todavía no tengo luz verde porque hay un riesgo y yo, habiendo riesgo, nada", ha sentenciado Aguirre.

Óscar Rodríguez, durante un partido del Leganés. Foto: cdleganes.com

Las alarmas saltaron en Butarque hace tan solo unos días. Fue entonces cuando Aguirre confirmó que se había acabado la campaña para el canterano del Real Madrid: "Confirmado. Óscar ya no está. El jugador ya no está...Ya no está... salió por una contractura y ya no lo he visto en un terreno de juego... No sé qué contestarte. Me parece tan extraño... Quién habló con él, no lo sé. Quién lo aconsejó, tampoco lo sé. El caso es que Osquitar ya no contamos con él. Se acabó la temporada".

"Óscar es garantía es en los tiros libres, garantía de goles. Garantía de buen jugador. El único que metía goles en mi equipo. Imagínate que lo quería perder… no… Pero a partir de ahí, se acabó la historia. No hay más que hablar. Ya nada", comentó también en rueda de prensa el entrenador mexicano.

Cuatro finales

El Leganés continúa luchando por la permanencia y ahí es donde la figura de Óscar Rodríguez toma aún más relevancia. Este jueves juega a domicilio ante el Eibar y después se mide en casa al Valencia el domingo 12 de julio. Las últimas dos jornadas se disputarán en horario unificado, en aquellos partidos que haya algo en juego. Los pepineros visitan San Mamés en la jornada 37 y reciben al Real Madrid en la 38, la última de la 2019/2020.

Óscar Rodríguez, en un partido del Leganés. Foto: cdleganes.com

En Butarque nadie obvia que si hay un jugador importante, que ha dado la mayoría de puntos al Leganés, ese es Óscar. Contar con él para esas últimas tres jornadas puede ser muy importante en las aspiraciones del club madrileño para conseguir el objetivo de continuar una temporada más siendo equipo de Primera División.

Habrá que esperar a ver qué pasa con la evolución del futbolista y si volverá a enfundarse la camiseta del conjunto pepinero o si por contra ya ha disputado su último partido con el Leganés. Lo único cierto es que este curso será el último de Óscar Rodríguez en el club. Después volverá a Valdebebas y se decidirá si es nuevamente cedido o si protagoniza un traspaso, eso sí, siempre con opción a recompra.

[Más información - Óscar Rodríguez no volverá a jugar con el Leganés: una joya para el Real Madrid]