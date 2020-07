Bale, la incógnita de la ecuación del mercado de fichajes del Real Madrid

Cada año suena la misma canción. Se desoja la margarita con el futuro de Gareth Bale: se queda, no se queda; se queda, no se queda. Ahora que se acerca la apertura del mercado de fichajes, los rumores vuelven a estar a la orden del día y no es ningún secreto que varios equipos de la Premier League estarían encantados de hacerle un sitio en sus plantillas.

James Rodríguez apunta a la rampa de salida sin remedio, tal y como ha venido contando EL BERNABÉU. Otros como Mariano también parece que seguirán este camino, mientras que para jugadores como Brahim se estudia una posible cesión para que no ocurra algo similar a lo de esta temporada y pueda tener minutos importantes en otro equipo, pero siguiendo su rendimiento de cerca para el futuro del club blanco.

Así, la gran duda en el mercado de fichajes del Real Madrid es Gareth Bale. El extremo galés se resiste a salir, pero lo cierto es que esta campaña tampoco ha tenido el rendimiento que se esperaba y ha acabado relegado a un segundo o tercer plano irremediablemente. Las declaraciones de su agente, Jonathan Barnett, tampoco ayudan a calmar las aguas y la situación se encuentra en un momento cumbre.

Gareth Bale, en el banquillo del Real Madrid en la grada de San Mamés REUTERS

"Como siempre he dicho, es feliz en el Real Madrid", afirmó el representante en la BBC el pasado mes de junio. "Allí tiene una muy buena calidad de vida", argumentó. Durante meses, e incluso años, Barnett ha manifestado el deseo del jugador de continuar en el Santiago Bernabéu, pero fue en esa entrevista con el medio británico cuando dejó entrever que un regreso a la Premier League no sería una mala opción.

"Él ha ganado prácticamente todo, excepto la Copa del Mundo, pero juega para Gales, así que hay cosas por encima de él. Para alguien que ha ganado todo, volver y jugar en la Premier League sería algo increíble, algo grande, pero no creo que quiera eso ahora mismo. Es muy feliz en el Madrid", señaló entonces Jonathan Barnett.

Un futuro en juego

De cumplir su contrato, el cual vence en junio de 2022, Gareth Bale puede verse en el tramo final de su carrera sin protagonismo y con una cantidad de minutos muy pobre para un jugador que estaba llamado a ser uno de los líderes de su generación. Este curso ha participado en 20 partidos, con un total de 1.260 minutos, en los que ha firmado tres goles y ha repartido dos asistencias.

Gareth Bale, durante un entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas

De aceptar salir rumbo a la Premier League, donde varios equipos podrían hacerle un hueco, podría recuperar su estatus y gozar de ese protagonismo que tanto ha demandado, pero que cuando ha tenido de forma regular en el conjunto merengue no ha acabado de aprovechar. Se ha hablado del Manchester United, aunque las opciones de Tottenham o Newcastle son las que más peso habían tomado en los últimos meses.

'El Expreso de Cardiff' llegó en 2013 y desde entonces ha tenido tantos fieles como detractores. Estos últimos le echan en cara que no ha llegado a ser el futbolista que prometía y que ello se debe a que su cabeza ha estado puesta en otras cosas como su pasión por el golf.

Sus seguidores, mientras, ponen de relieve, y no mienten, que es el hombre de las finales y que sus goles han sido importantes a la hora de los partidos decisivos como en la final de la Copa del Rey de 2014 o las de la Champions de Lisboa o Kiev. Pero no ha acabado de romper el cascarón y de ofrecer al equipo un rendimiento regular y positivo. Algo que le vuelve a poner como la gran duda en la 'Operación Salida'.

