Guardiola: "No he hablado con la UEFA, pero quiero jugar ante el Real Madrid en Manchester"

El pasado mes de marzo tenía que haberse disputado el partido de vuelta de los octavos de final entre el Manchester City y el Real Madrid. La pandemia del coronavirus dejó en suspenso la Champions League y ahora se está a punto de conocer dónde se jugará este duelo. Pep Guardiola lo tiene claro: quiere que el duelo se celebre en el Etihad Stadium.

Sobre el partido ha hablado el técnico de Sampedor. "Quiero que se juegue en Manchester pero no tengo tanto peso ni influencia para decidirlo. Nunca hablo con UEFA ni he hecho llamadas". Guardiola ha mantenido que acatará cualquier decisión del máximo estamento del fútbol europeo, pero aunque no se ha puesto en contacto con la UEFA, sí que ha dejado esta píldora de forma pública.

El encuentro de ida, disputado en el Santiago Bernabéu en febrero, acabó con victoria para los citizens por 1-2. El conjunto de Manchester dispone así de una ligera ventaja para conseguir el billete para los cuartos de final. Después del fracaso en la Premier League, donde el Liverpool se coronó como campeón antes del final del campeonato, el City se aferra a la Champions para evitar el fracaso en la temporada 2019/2020.

Thibaut Courtois despeja un lanzamiento del Manchester City REUTERS

Para este duelo es más que seria duda el 'Kun' Agüero. El delantero argentino fue operado de la lesión en la rodilla que sufrió durante el partido ante el Burnley. "Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación", dijo entonces el futbolista. Lo que no se sabe con certeza es si estará disponible para el choque ante el Real Madrid, el cual se disputará el 7 o el 8 de agosto. Este jueves se conocerán los detalles, tanto del día como de dónde se celebrará.

De la sanción a Leo Messi

También ha hablado Pep Guardiola sobre otros temas de actualidad. Uno de los que más preocupa a técnico y club es la sanción de no jugar las dos próximas temporadas competición europea. Será el próximo 13 de julio cuando se conozca la resolución del TAS. "Después, daré mi opinión. Vamos a esperar, pero la preparación de esta temporada no va a cambiar. Lo que tenemos por delante es muy bonito", ha señalado.

Sobre Leo Messi también ha opinado, ya que se ha hablado de la posible salida del argentino del Barcelona, así como de los posibles destinos para el futbolista si eso ocurriese. "Como he dicho, sobre el mercado de fichajes vamos a hablar a final de temporada y no diré nada ahora. Pero mi deseo con Messi es que siga en Barcelona", ha afirmado Guardiola.

Messi y Guardiola Reuters

Desde Can Barça mantienen que 'La Pulga' continuará vistiendo la elástica blaugrana hasta el final de su carrera. El propio jugador argentino ha señalado como 'Fake News' a aquellas noticias que le colocan lejos del Camp Nou. Pero la alerta se ha instaurado en la Ciudad Condal, ya que el jugador todavía no ha renovado y se comenta que está intentado evitar la foto con Bartomeu a toda costa.

