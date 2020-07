La lista de ventas del Chelsea para afrontar el fichaje de Havertz y adelantarse al Real Madrid

El Chelsea sigue perfilando su plantilla para el año que viene y se ha propuesto crear un auténtico equipazo para volver a pelear por todo en la Premier League. El conjunto propiedad de Roman Abramovich ya tiene decidido cual va a ser próxima estrella: Kai Havertz. El jugador pretendido por el Real Madrid completaría una alineación de ensueño.

Los de Frank Lampard están siendo uno de los equipos que más se ha movido en el mercado a pesar de que la temporada aun no ha concluido. Tras cerrar el fichaje de Ziyech hace unos meses con el Ajax, después fue el turno para apuntalar la delantera con la llegada de Timo Werner.

El ariete del RB Leipzig, que ha realizado una temporada sensacional en plena disputa con Lewandowski por ser el máximo goleador con la Bundesliga, no será seguramente la última estrella en desembarcar desde Alemania en el equipo de Stamoford Bridge. El siguiente objetivo será la estrella del Leverkusen, Havertz.

Kai Havertz, con el Bayer Leverkusen EFE

El futbolista alemán, uno de los mayores talentos de la liga junto con Sancho o Haaland, ya ha sido tanteado por varios equipos de Europa. Su opción preferida es el Real Madrid, pero la crisis del coronavirus ha parado una negociación que estaba encaminada y puede provocar que algún otro equipo se le adelante a los blancos.

Eso pretender hacer el Chelsea, que cuenta con el potencial económico de Roman Abramovich, pero que, también está abriendo ya la puerta de salida para afrontar la operación con un mayor músculo financiero para hacerse con los servicios de la joya bávara.

Por ello, Frank Lampard y la secretaría técnica de los 'blues' ya han elaborado una lista de bajas con las que empezar a recaudar dinero. El primero de esa lista es Marcos Alonso. El lateral español, que realizó varias campañas a gran nivel, especialmente ejerciendo como carrilero, no es del agrado del exfutbolista inglés y ha perdido todo su protagonismo tras su llegada al banquillo este año.

Marcos Alonso frente al Ajax

Por ello, el Chelsea lo ha puesto en el mercado con la intención de recaudar lo máximo posible por el jugador canterano del Real Madrid, tal y como informa Daily Mail. El conjunto de Londres esperar poder sacar un buen montante por sus ventas para afrontar el fichaje de Havertz que se podría ir hasta los 100 millones de euros.

Una larga lista

Otros jugadores que se encuentran en la lista de ventas son el rival de Marcos Alonso en la banda izquierda Emerson Palmeri, el centrocampista llegado hace varias temporadas del Leicester campeón de la Premier y cedido en el Aston Villa Drinkwater y los jugadores cedidos esta temporada a Mónaco y Getafe Bakayoko y Kenedy.

El exjugador del equipo azulón supuso una gran pérdida para el cuadro de Bordalás que no puedo hacer frente al salario del jugador y tuvo que dejarlo marchar antes de que concluyese La Liga, perdiendo así una de sus opciones. Por su parte, Bakayoko ha significado un gran fracaso tras su caro fichaje con el que se pretendía apuntalar la medular 'blue' y que no ha conseguido dar el nivel esperado.

El último de esta lista de ventas es el delantero Batshuayi, que no solo no se ha ganado con su rendimiento seguir en la disciplina del Chelsea, si no que tampoco ha conseguido a rendir al nivel esperado en ninguno de los equipos por los que ha pasado como cedido.

