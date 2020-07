Muniain ataca al Madrid: "Se está viendo hacia que equipo van los penaltis"

Difícil plaza a la que llegó el Real Madrid este domingo 5 de julio. El conjunto blanco tenía que enfrentarse al Athletic, en el partido correspondiente a la jornada 34 de La Liga, y lo hacía después de conseguir una ventaja de cuatro puntos respecto al segundo clasificado. Con este escenario, los de Zidane se llevaron el triunfo de vuelta a la capital gracias al solitario gol de Sergio Ramos de penalti.

Esa pena máxima fue señalada por González González después de que desde el VAR le avisasen que Dani García había cometido penalti sobre Marcelo. Después, ni el colegiado ni desde la sala del videoarbitraje creyeron que hubo infracción en el otro área por una acción entre Raúl García y Sergio Ramos. Algo que ha denunciado, una vez finalizó el encuentro, Iker Muniain.

El capitán del Athletic ha atendido a los micrófonos de Movistar+ nada más terminar el partido en La Catedral. "Hemos merecido un poco más. Estamos viendo cómo está siendo la tónica en las últimas jornadas y hacia que equipo van. Que cada uno saque sus conclusiones".

"Raúl nos ha dicho que le han pisado. La diferencia es que la suya la han revisado y la nuestra no", ha continuado el futbolista. En la acción en cuestión sí que Sergio Ramos pisa al ex del Atlético de Madrid, pero como jugada interpretable que es, han creído que fue involuntario ya que el defensa merengue estaba yéndose hacia atrás sin mirar si detrás había o no un jugador adversario.

Tanto Iñaki Williams como Unai López se unieron a las quejas de Muniain a través de sus respectivos perfiles en las redes sociales. El sentir del vestuario de los leones es que se ha cometido una injusticia al no señalar el presunto penalti cometido por Sergio Ramos sobre Raúl García.

Choque con Modric

La tensión fue subiendo después del penalti señalado a favor del Real Madrid y que tras esto fuesen los jugadores del Athletic los que pidiesen pena máxima para ellos. El tiempo se iba acabando y ahí Muniain se equivocó chocando con Modric, desentendiéndose totalmente del balón. Pero el futbolista español ha querido quitar importancia al asunto.

Tangana en el Athletic - Real Madrid disputado en San Mamés Reuters

"Ha sido un choque, un lance sin más trascendencia. He ido a chocar de hombro, pero nada más", se ha intentado excusar el jugador. Pero lo cierto es que esta falta no gustó nada a los compañeros de Modric, que fueron a pedir explicaciones a Muniain, mientras que los jugadores del Athletic defendían a Iker. Hasta Courtois apareció por allí dejando su portería.

Incluso después del pitido final, poco después de esta tangana, De Marcos y Marcelo acabaron 'enganchados'. Fue ahí donde se personó Toni Kroos para llamar a la tranquilidad y parece que el centrocampista alemán infunde mucho respeto a compañeros y rivales, porque de inmediato se paró cualquier atisbo de rifirrafe mayor.

Análisis de Muniain

El capitán también ha señalado, alejándose de la polémica, que el encuentro había sido "parejo", destacando que en los primeros 45 minutos tuvieron "algo más de profundidad" que tras el descanso: "Nos vamos satisfechos por el esfuerzo del equipo, hemos estado a un buen nivel. Somos muchos en la lucha por la séptima plaza, hay mucho equipo en pocos puntos. No queda nada para que se decida. Cada punto es oro de cara a esa pelea".

