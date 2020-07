Camaño, agente de Achraf: "Zidane es la razón de su fichaje por el Inter"

Una de las noticias de la semana ha sido el fichaje de Achraf Hakimi por el Inter de Milán a cambio de llenar las arcas del Real Madrid con 40 millones de euros -más variables- y además fijarse una opción de tanteo para el futuro. El lateral ha sido uno de los protagonistas de la temporada, por rendimiento y por los rumores que le han colocado en varios de los mejores equipos del continente.

Su agente, Alejandro Camaño, ha venido hablando sobre el futuro del jugador a lo largo de los últimos meses. Siempre dijo que la opción preferente era regresar a Madrid una vez finalizase la cesión por dos años al Borussia Dortmund, sentarse a negociar y entonces decidir lo mejor para todas las partes. Con la clara intención, además, de no alejarse de forma definitiva del Santiago Bernabéu.

Sin embargo, el fichaje de Achraf por el Inter se ha cerrado antes incluso de que tanto la liga española como la italiana finalicen. Los acontecimientos aceleraron el pasado fin de semana. El futbolista a las pocas horas ya se encontraba en Milán para pasar los pertinentes exámenes médicos previos a la firma de su nuevo contrato. Ahora es su representante el que habla sobre la operación.

El inter hace oficial el fichaje de Achraf Hakimi inter.it

"Conte siempre ha estado en contacto. Le contó el proyecto del club y cuando un entrenador como Conte insiste en tenerte en su equipo, significa que representas una pieza importante en el proyecto del club", ha señalado Alejandro Camaño en declaraciones para el medio marroquí Al Mountakhab.

Zidane y Carvajal

También ha querido dejar claro el representante que si Achraf no sigue en el Real Madrid su carrera es por Zidane: "Es la razón de que fichar por el Inter, debe explicar el porqué se ha marcado Achraf". Pese a esta declaración incendiaria, Camaño después ha dicho que tal vez no era el mejor momento para su regreso a la casa blanca.

"Creo que su vuelta en estos momentos no es lo adecuado, dada la presencia de Carvajal, y estoy seguro de que su futuro será brillante tras dar este paso", ha sentenciado Camaño en el medio marroquí. Lo cierto es que aunque Hakimi se ha convertido en uno de los mejores laterales derechos del mundo y sobre todo destaca su polivalencia, es muy complicado llegar al Santiago Bernabéu para sentar a Carvajal.

Dani Carvajal se tira al suelo para intentar robar un balón REUTERS

El de Leganés es uno de los pesos pesados del vestuario, pero también un pilar en el esquema de Zidane. Aún le quedan buenos años por delante y es por esto que muchos ven como una buena opción vender ahora al internacional marroquí al Inter por 40 millones más variables, para dentro de unos años ejercer ese derecho de tanteo y quién sabe si poder recuperar al joven futbolista.

El propio Achraf no ha dicho adiós: "Nunca había imaginado que podría llegar este momento. No es una despedida porque de tu casa no te puedes despedir, te puedes alejar, pero siempre será el hogar donde encontré la felicidad y los valores que me han hecho crecer".

