Hazard y Varane, bajas contra el Athletic: el belga sigue con problemas en su tobillo derecho

Zinedine Zidane tendrá dos bajas muy importantes de cara al duelo contra el Athletic Club. Ni Eden Hazard ni Raphael Varane estarán disponibles para el importante duelo de San Mamés en el que se podría decidir más de media liga. Si los blancos vencen y el Barcelona pierde en Villarreal, la diferencia se dispararía hasta los siete puntos.

El belga no se ha recuperado de sus problemas en el tobillo derecho que ya le dejaron fuera del último partido de liga ante el Getafe. Además, no se ha ejercitado junto al resto del equipo en la última sesión que han realizado los de Zidane. Por su parte, Varane no se ha recuperado de su cervicalgia, lesión que se produjo en el duelo contra el equipo de Bordalás.

Quien tampoco estará en el partido frente al Athletic Club será Nacho Fernández, que sigue recuperándose de su lesión muscular y que todavía no ha podido volver junto con el resto del equipo. Se espera que la próxima semana, el central ya pueda entrenar junto con el resto de sus compañeros para poder estar así disponible para Zinedine Zidane.

Los jugadores del Real Madrid en un entreno

Por su parte, el equipo realizó su última sesión preparatoria antes de viajar a Bilbao para disputar una nueva jornada de liga. Los blancos han tenido una semana difícil debido al poco descanso, ya que entre el choque frente al Getafe y el que se disputará el domingo frente al Athletic habrán pasado menos de 72 horas.

Teniendo en cuenta el enorme ritmo que está teniendo este sprint final por La Liga, es necesario un mayor tiempo de descanso para afrontar con garantías cada partido, algo que el Real Madrid está haciendo a pesar de ser claramente perjudicado por el calendario y por los horarios.

Marco Asensio dispara en un entrenamiento con el Real Madrid

Los de 'Zizou', que saltaran al césped de San Mamés el 5 de julio a las 14:00 horas de la tarde, se han ejercitado en la Ciudad Real Madrid bajo las estrictas normas sanitarias del protocolo fijado por LaLiga debido a la pandemia del Covid-19.

Así ha sido la sesión

El entrenamiento del día ha consistido en dos partes claramente diferenciadas, uno com mayor toque de balón y otra de un esfuerzo simulado de partido, con series de velocidad entre ambas partes.

La sesión comenzó con unos rondos para que los jugadores fueran entrando en calor tras unos minutos de carrera continua. Posteriormente, pasaron a realizar ejercicios de posesión para mejorar el juego combinado y coger velocidad y chispa en el timing del control y pase de cara a un choque contra un equipo que suele presionar mucho.

Los jugadores del Real Madrid, en un rondo

Después, una sesión de partidillos en dimensiones reducidas para ver puerta con facilidad y mantener activos a los jugadores a pesar del enorme cansancio acumulado. Y para finalizar el entrenamiento, series con lanzamientos a puerta con los habituales piques entre los jugadores de campo y los porteros.

Nacho hizo trabajo de césped de forma individual para finar su proceso de recuperación, mientras que Eden Hazard y Raphael Varane trabajaron en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva de Valdebebas para no correr riesgos con sus respectivas dolencias.

