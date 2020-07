Hazard, objetivo City: del último revés físico a la protección de Zidane

Eden Hazard estará unos días de baja, tal y como lo explicó Zinedine Zidane este sábado en rueda de prensa. Que no jugara ni un minuto contra el Getafe y que no se entrenara en la última sesión previa al Athletic hicieron que saltaran las alarmas antes de que el técnico francés compareciera. Luego confirmó que la culpa la tienen unas molestias "y como siempre no queremos arriesgar", dijo.

Su fecha de vuelta es una incógnita aunque se descarta por ahora una lesión como tal. El origen parece estar en un fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Espanyol y que le ha provocado arrastrar molestias desde entonces. "Ojalá sea poca cosa y que pueda volver antes del final", dijo también un Zidane que en su cabeza tiene un objetivo claro con el delantero belga: estar a tope para la vuelta contra el Manchester City.

Se extreman cuidados con Hazard, que tampoco ha logrado brillar desde que regresara de su lesión tras el parón. Eso no preocupa a Zidane. Conoce a Eden y que este necesita coger ritmo para sacar su mejor versión. Así se vio justo antes de su primera lesión, tras varias semanas de adaptación en la primera parte de la temporada. Por eso lo que Zidane quería era darle continuidad con la vuelta de la competición para que así llegara fino a la recta final de La Liga y al regreso de la Champions en agosto.

Rodrygo y Vinicius sustituyen a Isco y Hazard REUTERS

El golpe que le ha apartado de estos dos últimos partidos (Getafe y Athletic) es otra piedra en el camino, aunque todavía quedan varios partidos por delante para que pueda seguir cogiendo ritmo. Tras San Mamés faltarán cuatro jornadas para despedir La Liga. Es decir, cuatro oportunidades para que Hazard pueda seguir acumulando minutos u recuperando sensaciones. Contra el Manchester City todo será a una carta. Un partido en el que se parte con la desventaja del resultado de la ida (1-2).

Hazard puede ser diferencial para afrontar el partido contra los de Guardiola. En la ida no estuvo tras lesionarse ante el Levante en el choque previo al duelo frente al City. No habría estado tampoco en la vuelta de haberse jugado en su fecha correspondiente. Pero ahora Zidane cuenta con la ventaja de tener al belga en sus filas para tratar de remontar la eliminatoria y meterse en los cuartos de final.

El belga, por su parte, se machaca para ello. Quiere acabar su primer año en el Real Madrid con buen sabor de boca después de que haya estado empañado por las lesiones y un comienzo difícil. Contra el City puede dar el golpe sobre la mesa que acabaría con ese runrún que se ha levantado a su alrededor y cuidar su físico es lo más importante para poder cumplirlo.

La gestión de Zidane

El plan por Zidane era claro. Acumular titularidades y alternarlas con algún partido de descanso, como se hizo contra la Real Sociedad tras jugar de inicio frente a Eibar y Valencia. Luego volvió a salir de inicio contra el Mallorca y contra el Espanyol, donde recibió el golpe que ahora le ha hecho parar de nuevo por precaución. En tres de esos cuatro partidos jugó casi una hora exacta, como si Zidane le hubiera puesto un cronómetro para sacarle del campo.

Ahora todos esperan que Hazard pueda volver lo antes posible. El siguiente partido será contra el Alavés y en el Di Stéfano. Si el belga está de vuelta para entonces, podrá retomar su preparación a contrarreloj para llegar al cien por cien al partido contra el City. Si se gana en San Mamés, el Madrid podría tener La Liga en el bolsillo y la Champions ya se empieza a asomar en el horizonte.