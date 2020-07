Zidane: "Ojalá lo de Hazard sea poca cosa y pueda volver antes del final de temporada"

El Real Madrid afronta un partido clave para el devenir de La Liga. Los blancos visitan San Mamés en una jornada que puede ser trascendental para acercar el título ya que, si consiguen vencer al Athletic Club y el Barcelona pierde ante el Villarreal, los de Zinedine Zidane se pueden marchar a siete puntos del cuadro culé.

Tras su victoria por la mínima ante el Getafe con gol de Sergio Ramos de penalti, los blancos confían en sacar una nueva victoria de un campo tan difícil como el feudo de los bilbaínos y seguir manteniendo su solidez defensiva que tiene a Courtois como Zamora de La Liga. Se esperan cambios en el once de Zidane, ya que podrían volver jugadores como Rodyrgo o Marcelo, además de las bajas de Raphael Varane y Eden Hazard.

EN DIRECTO | Zidane analiza en rueda de prensa el partido ante el Athletic

Enfrentamiento conta el Athletic

"Otro partido con mucha dificultad. San Mamés es un campo complicado para todos. Conocemos la situación, que vamos a tener que hacer un gran partido mañana".

La baja de hazard

"Eden está teniendo molestias y como siempre no queremos arriesgar. Él es el primero que se quiere cuidar. Ojalá sea poca cosa y que pueda volver antes del final. Ha estado unos días fuera y queremos que pase".

"Sus molestias provienen del día a día. Se dio un golpe fuerte y no sabemos mucho más. Los doctores y los fisios le atienden, que son los que entienden de esto. Contra el Espanyol recibió un golpe y esperamos que vuelta pronto".

El asunto Benzema

"Eso son temas personales. Si lo tengo que hablar con Karim no lo voy a contar aquí. Yo le veo bien anímicamente, pensando en el partido de mañana".

La recta final de La Liga

"Aquí hay una presión constante, pero es bueno. Es lo que hace al club grande, vivir con esa presión y que el día a día sea jugar al fútbol y ganar. Cada uno en su parcela, yo ahora lo vivo como entrenador y antes como jugador. Pero la presión te lleva a hacer cosas buenas".

El buen momento de Courtois y el trofeo zamora

"Courtois está demostrando que es un portero grandísimo. No me voy a meter en si es el mejor o no porque a cada uno le gusta uno, yo tengo mi opinión. Nosotros tenemos a Courtois y sus números son grandísimos. Está comprometido con nosotros porque es nuestro portero, y eso en el Madrid no es nada fácil".

El estado físico y mental del equipo

"Aquí todo es importante. Faltando pocos partidos y jugando cada tres días, es así como ha vuelto la competición. Necesitas concentración en todo lo que haces, sea físico, sea recuperación, sea entrenamientos. Es importante estar concentrado en todos los detalles. El equipo está bien y ser entrenador de estos jugadores te hace disfrutar cada día. Ahora tenemos otro partido complicado mañana y nuestra energía está ahí".

Los horarios del campeonato

"No sé cómo nos va a afectar este horario. Los últimos entrenamientos los hemos retrasado para acercarnos a la hora del partido. Para nosotros no cambia nada, aunque luego se verá en el partido".

El protagonismo de algunos técnicos

"Los importantes son los jugadores. Todos somos importantes, cada uno en su parcela, pero son ellos los que juegan, los que luchan, los que pelean. El grupo es lo importante".

Su cercanía con Hazard en un momento difícil

"La verdad es que esto son las cosas que no queremos, tener a un jugador lesionado, con molestias, que no puede estar en el campo. Esto es lo peor para mí, pero no solo con Eden, si no con todos. Y no solo le ayudo yo, le ayudamos todos. Es su primer año aquí y quiere ayudar al equipo, por eso no está contento".

"No creo que Hazard tenga miedo a lesionarse. Él tiene ganas de jugar, quiere verse al 100% y sin molestias, y nosotros le queremos así, no queremos que le pase cualquier cosa. Son molestias pequeñas que en breve saldrá de ellas".

La situación de Militao, que jugará ante el Athletic

"Acaba de llegar, para alcanzar el nivel de Sergio y de Varane tiene que trabajar, pero quiere hacerlo. Está entrenando bien y mañana jugará. Yo estoy contento con él, es un jugador de presente y de futuro".

La ventaja en liga

"Los jugadores saben que es una competición difícil y larga. Lo que hicieron durante el confinamiento ha demostrado que quieren ir a por todas. No hay euforia porque no hemos ganado nada. Estamos trabajando, comprometidos con hacerlo bien cada día".

El crecimiento de Rodrygo

"Es un jugador que está cambiando, trabajando mucho para crecer. Es un chico encantador y bueno, y nosotros aprovechamos sus cualidades".

El cansancio de un final tan apretado

"Yo creo que los futbolistas quieren jugar mucho. Es lo que más les gusta. Esto va a ser duro y continuo hasta final de temporada. Estamos en el buen camino, nos quedan cinco partidos y hay que seguir.

La baja de Varane en San Mamés

"Es sobre todo por precaución. Es un golpe en las cervicales y no quiero asumir ningún riesgo con él. Ha jugado mucho en los últimos partidos y no le viene mal un descanso después de tantos minutos acumulados".

[Más información: Así están las obras del Santiago Bernabéu: el nuevo césped para la próxima temporada]