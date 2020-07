La IA decide el futuro de Óscar Rodríguez: conoce el equipo de La Liga en el que mejor rendirá

Óscar Rodríguez es uno de los nombres de La Liga de esta temporada. El jugador del Real Madrid cedido en el Leganés no podrá volver a jugar este año por unos problemas físicos, pero eso no ha impedido que haya acaparado todos los focos a lo largo de la campaña provocando que, ante un horizonte en el que en el conjunto blanco no podrá tener sitio, todos los equipos del campeonato nacional le quieran.

El mediapunta ha sido el jugador más destacado del equipo pepinero, que lucha con uñas y dientes por no estar la próxima temporada en Segunda División. Con siete goles, sin penaltis, y cinco asistencias, ha vivido una campaña de ensueño en la que se ha destapado como una de las futuras estrellas del país por su calidad con el balón, su forma de ver el fútbol y una cualidad que ha acaparado todos los elogios posibles.

Su golpeo de falta es de jugador privilegiado. Este año ha marcado cuatro goles en 16 intentos, lo que significa que su porcentaje es del 25 por ciento de acierto cuando se prepara para talonar. De hecho, mejora los números de Leo Messi, que también ha anotado cuatro tantos pero ha tenido once intentos más que el canterano del Real Madrid con un 15 por ciento de acierto.

Óscar Rodríguez, durante un partido del Leganés. cdleganes.com

Todo esto ha provocado que algunos clubes hayan llamado a las oficinas del Real Madrid para preguntar por el estado del jugador. La idea del conjunto blanco es que el canterano salga y siga formándose fuera del club en un traspaso en el que se guardará una opción de compra accesible. Los compañeros de Olocip han hecho una predicción a través de la Inteligencia Artificial del rendimiento de Óscar en el Villarreal, en el Valencia, en el Sevilla, en el Real Betis y en la Real Sociedad.

Revalorizado

El modelo predictivo de Olocip, tras otorgar que Óscar Rodríguez participaría en el 60% de los minutos en cada uno de estos equipos, indica que el mediocampista se revalorizaría más si jugase en el equipo valencianista, pasando de un valor actual de alrededor de 11,5 millones de euros a aproximadamente 24,5 millones a final de temporada si finalmente fichase por el Valencia.

El rendimiento ofensivo de Óscar Rodríguez en cada uno de los equipos Olocip

En cuanto al rendimiento deportivo, la predicción de la IA establece que el mejor lugar para que desarrolle su fútbol es el Villarreal. Óscar en el conjunto castellonense marcaría entre siete y ocho goles si jugase el cien por cien de los minutos y daría entre seis y siete asistencias. Pero, si miramos los regates, sería en el Sevilla en el que más realizaría.

El Óscar más trabajador

Si miramos la predicción en cuanto a su rendimiento defensivo, realizaría más entradas en el Valencia que en cualquier otro equipo. La diferencia sería en la efectividad de esas entradas, que sería mayor en el Real Betis. Al final la estadística que marca la diferencia defensivamente es la recuperación de balones, una materia en la que destacaría en la Real Sociedad.

En cuanto a su capacidad de pase que tanto ha destacado en Leganés, el de Talavera de la Reina realizaría más pases si fichase por el Sevilla, aunque sería un poco más efectivo en el Betis. Por su parte, realizaría más envíos largos, sería un jugador más fiable y con un ratio de pérdida de posesión más bajo si jugase en el Valencia. Eso sí, en esa variable que ha creado Olocip para valorar la participación del jugador en la creación de cualquier jugada que finaliza en un disparo, sería en el Villarreal en donde destacaría.

Rendimiento de Óscar Rodríguez en cuanto a la construcción del juego según Olocip Olocip

