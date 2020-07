Zidane: "Sin sufrimiento no puedes conseguir cosas grandes en el fútbol"

Media Liga ha ganado el Real Madrid gracias al solitario gol de Sergio Ramos desde el punto de penalti. Pena máxima clara que cometió Olivera sobre Dani Carvajal en el minuto 78. Victoria importantísima para dejar al Barcelona a cuatro puntos y para firmar el sexto triunfo consecutivo. Zinedine Zidane ha analizado ante los medios de comunicación la actuación de sus pupilos.

¿Adiós de Messi en 2021?

"No sé lo que va a pasar. Nosotros queremos a los mejores en esta Liga. Lo que sí es que tenemos que estar contentos por lo que ha pasado en este partido. Ha sido complicado, con un rival que nos ha metido en dificultades, pero con paciencia y con espíritu de equipo hemos conseguido una victoria importantísima para nosotros".

Solidez defensiva

"Creo que trabajamos bien, pero lo más importante es la condición de los jugadores. A la hora de defender, de pensar como equipo, todos están pensando en esto. Quizá nos ha faltado un poco de frescura ofensivamente, pero la verdad es que el equipo está muy sólido y queremos seguir así porque es nuestra fuerza".

Sergio Ramos marca de penalti al Getafe REUTERS

Sufrimiento

"Siempre. Siempre. Se me nota, pero yo creo que un entrenador, al igual que los jugadores, pues sufrimos. No hay momentos fáciles, ninguno. Como entrenador es lo mismo, pero al final es lo que nos gusta. Sin sufrimiento no puedes conseguir cosas".

Cinco finales

"No hemos ganado, pero estamos haciendo las cosas bien. No es fácil. Cada tres días jugamos un partido y cada tres días es un mundo distinto. El otro día en Barcelona pasó lo mismo. Pero al final para nosotros queda mucho todavía y hay que seguir con lo que estamos haciendo. Quedan cinco finales, si seguimos con nuestra solidez será bueno. Tenemos otro partido el domingo a las dos de la tarde y tenemos que pensar en recuperar bien".

Importancia de los cambios

"Todos los jugadores están metidos y saben que pueden aportar sus cosas. Esto es lo que hicieron los cambios. Es verdad que ocupamos bien las bandas y el gol viene de una jugada ahí, en la banda".

Jaime Mata persigue a Dani Carvajal REUTERS

Susto de Varane

"Ahora mismo no está bien porque es un golpe en la cervical. Ahora está en su casa y el doctor se ha ido allí para verle. Nosotros no vamos a arriesgar nada. Ha sido un golpe fuerte y mañana veremos lo que tiene exactamente".

Charla a los jugadores

"Los jugadores son la clave. Sin sufrimiento no puedes conseguir cosas grandes en el fútbol. Mi rol es de transmitir también cuando hay momentos complicados pues el de que estén tranquilos y que hay tener paciencia, también estar positivo. Pero son ellos los que están en el campo y los que creen en los que hacemos. Se trata de eso".

Ramos y Carvajal

"Nuestro capitán es nuestro líder fuero y dentro del campo. Es un jugador irrepetible, es único y sabemos lo que transmite al resto. Me alegro por él, por su gol. A la hora de tirar un penalti tiene mucha confianza. El esfuerzo en el minuto casi 80 que hace Carva en el gol... Es una cosa del equipo, que con paciencia y tranquilidad sabemos que podemos hacer gol. Hay que felicitar a todos los jugadores porque no es fácil lo que estamos haciendo".

Victoria de todos

"Bueno, voy a tener noticias de Varane dentro de poco, pero es un gran golpe en las cervicales. Esperemos que este viernes podamos saber algo más concreto. Después, por supuesto que lo que hacemos no es fácil, jugamos contra equipos que se desfondan contra nosotros, que se lo juegan todo. El Getafe se juega una plaza en Europa, es un equipo muy complicado. Por eso la victoria es un esfuerzo de equipo y tenemos que seguir así".

