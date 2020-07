Varane, KO: pidió el cambio después sufrir una conmoción por un balonazo en la cabeza

Raphaël Varane no pudo acabar el encuentro frente al Getafe después de haberlo jugado todo desde que se reiniciase La Liga el pasado mes de junio. Pasado el minuto 20 de partido el central francés sufrió un balonazo en la cara que le dejó 'tocado'. Sin poder recuperarse, durante la pausa de hidratación pidió el cambio y Militao entró en su lugar.

El internacional galo quedó tendido sobre el terreno de juego nada más recibir el balonazo. Las alarmas saltaron y compañeros y rivales se reunieron a su alrededor, mientras el propio protagonista se llevaba las manos a la cabeza todavía tumbado en el verde.

Continuó en el campo Varane, pero fue en la pausa cuando comunicó que no podía seguir. De inmediato Militao se preparó para ingresar en el terreno de juego y formar pareja con Sergio Ramos en el centro de la zaga. Mientras el defensa brasileño salía al verde de Valdebebas, el francés ponía rumbo a vestuarios para que le inspeccionasen.

Una temporada sobresaliente

Convertido en el cuarto capitán y pese a sus 27 años en uno de los más veteranos del plantel merengue, el central se ha despedido del calvario de largas lesiones en su rodilla y ha sido uno de los pilares de este Real Madrid de Zinedine Zidane en la temporada 2019/2020.

Sergio Ramos y Raphael Varane, antes del Real Sociedad - Real Madrid REUTERS

Hasta la fecha, Raphaël Varane ha disputado 39 partidos entre todas las competiciones, logrando tres goles y una asistencia en los más de 3.400 minutos que ha disfrutado. Este contratiempo frente al Getafe hace que rompa esa racha inmaculada de minutos disputados en esta fase final de la presente campaña.

Oportunidad para Militao

El central brasileño no ha tenido mucha suerte en su primer año en el Real Madrid. Llegó el pasado verano y cuando ha tenido minutos no ha logrado de demostrar la calidad de la que hizo gala en Portugal. Aterrizar en un club como el blanco no es sencillo, pero Militao continúa trabajando para llegar a ser importante.

Militao, en un entrenamiento del Real Madrid

El ex del Oporto tiene por delante en la rotación a dos colosos como son el propio Varane y Sergio Ramos. Dos de los capitanes y también considerados en todo el planeta fútbol como los mejores del mundo en posición o, como mínimo, en el Top 5 tanto uno como otro. Militao tiene un buen espejo donde mirarse.

Mucho más que tres puntos

Ambos equipos llegaron al Di Stéfano jugándose mucho. Los locales, ante la posibilidad de dar un golpe casi definitivo a La Liga después del nuevo empate del Barcelona en el campeonato doméstico, esta vez contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou.

El equipo de Bordalás, por su parte, quiere jugar competición europea en la 2020/2021 y para ello debe apretar y seguir sumando puntos. La pelea por acabar en esta cotizada zona se paga muy alto. La lucha está muy apretada, más aún después de la victoria de equipos como la Real Sociedad, la cual venía desde el reinicio sin acabar de dar con la tecla.

