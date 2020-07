El secreto de Zidane para volver a conseguir la hegemonía de La Liga

El Real Madrid tiene La Liga en bandeja. El Barça no ha sabido aguantar el ritmo que ha impuesto este regreso de la competición tras el parón, no ha dado con el secreto para mantener a su equipo fresco y ha ido perdiendo puntos poco a poco hasta dejar en posición ventajosa al conjunto de Zinedine Zidane para alzarse con el cetro nacional tres años después.

Una victoria este jueves sobre el Getafe pondría a los blancos cuatro puntos por encima del equipo de Quique Setién más el golaverage ganado, una situación inimaginable antes de dar el pistoletazo al reinicio del campeonato. A pesar del 0-3 de la ida y de que los de Bordalás tampoco han sabido manejar demasiado bien esta vuelta, ya nadie desconoce lo que es capaz de hacer este conjunto azulón. El Di Stefano tendrá que ser ese fortín que ha sido hasta el momento.

Pero si hablamos de fortificaciones, hay que destacar la defensa del Real Madrid. Si algo ha cambiado este equipo de un año para el otro es la actitud que han mostrado los jugadores en este aspecto tan primordial. Es imposible paliar la falta de gol que dejó huérfana Cristiano Ronaldo, pero sí es posible encajar menos y desnivelar el marcador con la calidad que posee la plantilla.

Fortaleza defensiva

Este es el sino que Zidane ha instalado en la cabeza de sus jugadores. No solo por la línea de cuatro atrás, el sacrificio defensivo que involucra hasta a Karim Benzema es el secreto de esta Liga, si finalmente la levanta Sergio Ramos a mitad de julio como todo parece indicar.

Marcelo se lleva un balón frente a la Real Sociedad EFE

Probablemente el capitán tenga gran culpa de todo esto. Al final, es el líder del equipo y ejerce desde atrás. Siempre se le pone el foco encima cuando hay errores, cosa normal hasta en el mejor defensa de la historia, pero pocas veces se alaba su criterio para ir al robo, cuestión con la que ha generado goles esta temporada, o su manera de corregir a compañeros. Ramos no solo es el zaguero más goleador de La Liga, también es ese central que todo equipo en su club desearía tener.

Pero es que Zidane sabe que es tan primordial esta línea de cuatro que rota poco. No es una cuestión de confianza, por ejemplo se ve en el lateral izquierdo en el que Mendy y Marcelo tienen las mismas oportunidades, si no que es la base para que Courtois también gane el Zamora por el que está peleando y actualmente lidera. Ramos, Varane y Carvajal son insustituibles.

Actitud de equipo

El portero blanco también es la gran razón de ser de este Madrid de Zidane 2.0. El belga ha subido un nivel y ha demostrado en esta temporada por qué la dirección deportiva pagó 30 millones al Chelsea. El muro de Courtois ha conseguido que los blancos hayan salido de los dos Clásicos sin encajar gol ante el Barça de Messi. Ese dato lo dice todo.

Portu supera la presión de Sergio Ramos REUTERS

No cabe duda que desde que Casemiro recibió ese mensaje de Zidane diciéndole que iba a ser el mejor en su posición, las cosas van mejor a la entidad blanca. El máximo recuperador de La Liga hace que este Real Madrid defienda mejor y pueda arriesgar más en ataque. Hasta ha demostrado que tiene gol con los cinco tantos que ha anotado esta temporada.

También tiene culpa del rendimiento de este año la aparición de Fede Valverde. El uruguayo ha llevado al centro del campo blanco a otro nivel poniendo su intensidad y su carácter. Ya no se entiende de la misma forma al equipo blanco sin este joven jugador que hará la transición más dulce tras la retirada de un jugador de la envergadura de Luka Modric.

Pero también hay que hablar que los más jóvenes han entendido que tienen que trabajar para tener éxito en este Real Madrid. Cada vez que salen al campo, Vinicius Jr. y Rodrygo saben que tienen un papel ofensivo y otro defensivo. El primero, el más destacado en este regreso del fútbol nacional, no solo está enamorando al madridismo por su desborde o sus controles, también lo hace porque presiona, baja y roba. Y ya sabemos todos que no hay nada que levante más al Bernabéu, aunque ahora no lo pueda hacer, que ver el sacrificio del equipo para el bien común. Los goles marcan la diferencia, pero esta se crea a partir de no encajar en este nuevo Madrid de Zidane.

