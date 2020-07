Javier Tebas: "El Barça tiene más descanso que el Real Madrid y aun así le está costando más"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha hablado sobre varios temas de actualidad en el mundo del fútbol, especialmente para nuestro país. Tras analizar la mala relación de la Real Federación Española de Fútbol con Casillas y su ninguneo al excapitán, y confirmar en que ya no trabajan en meter aficionados en los estadios, pasó a hablar de los horarios y la diferencia entre el Barça y el Real Madrid.

Los horarios y el descanso de cada equipo está siendo un tema candente en los últimos días, especialmente cuando se suceden los partidos y se multiplica el agotamiento. Un final express del campeonato está provocando algunos desajustes en los horarios de algunos equipos que se quejan porque sus rivales llegan más frescos a los choques.

Javier Tebas ha expresado su opinión, criticando a aquellos equipos que se quejan de los horarios y les ha acusado de querer justificar sus fracasos con ello: "Está de moda quejarse por todo, algunos intentan justificar un fracaso deportivo diciendo que descansan menos".

Sin embargo, es una realidad tozuda que hay algunos equipos que están saliendo gravemente perjudicados por un calendario realizado con poca equidad. Muchos clubes de La Liga no se quejan con un tono generalizado, si no se quejan por la disparidad de calendarios en comparación con sus rivales directos.

Algo así le pasa al Real Madrid, que lejos de estar en un momento de fracaso deportivo, ha recuperado el liderato del campeonato y ha sumado cinco victorias en cinco partidos. Sin embargo, los blancos se sienten duramente perjudicados por el tiempo de descanso del que disponen respecto a su máximo rival, el FC Barcelona.

Sobre este tema, Javier Tebas ha afirmado lo siguiente: "El Barça parece que tiene más descanso y es al que más le está costando, dicen que el Madrid descansa menos y mira". La afirmación del presidente es una realidad, a pesar de su menor descanso, los de Zidane han retomado la competición de la mejor manera.

No obstante, el buen hacer del técnico galo y de los suyos no puede desviar el foco de lo realmente grave del asunto. El liderato del Real Madrid y su velocidad de crucero no pueden hacer olvidar que el agravio que está sufriendo el club de Concha Espina respecto al Barça es abismal.

El cansancio hace acto de presencia

El campeonato va tachando fechas y el cansancio se hace cada más insoportable, con partidos cada tres días, en algunos casos incluso menos, y tras una preparación que no ha sido óptima, ya que los clubes no han tenido el tiempo necesario para hacer una pretemporada en condiciones tras el parón por la pandemia.

Sin embargo, los blancos siguen al pie del cañón y tendrán este jueves una oportunidad inmejorable de marcharse en solitario a por el título aventajando al conjunto blaugrana en cuatro puntos. En frente estará el Getafe de José Bordalás, otro de los equipos que más amargamente se ha quejado de sus horarios y de su falta de descanso en comparación con el resto de rivales que pelean por entrar en Europa.

