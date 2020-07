Odegaard, el 'caso Achraf' y las dudas del Madrid en el final de temporada

Algo pasa con Martin Odegaard. Tras la vuelta del parón por la crisis del coronavirus no ha sido el mismo por culpa de una misteriosa lesión y a eso se le junta la salida de Achraf Hakimi, con quien tiene algunas similitudes respecto a su actual vínculo con el Real Madrid y su futuro. El club blanco está alerta con lo que sucede con el futbolista noruego, a quien se considera un jugador clave para el Madrid de los próximos años.

Esta temporada ha tenido todo lo bueno que el Madrid esperaba para él. Ha sido la estrella de uno de los equipos revelaciones, etiqueta que también él ha recibido, y ha madurado su fútbol exponencialmente en una liga de primer nivel como es la española. En la entidad blanca están muy contentos de la progresión del jugador con el que empezó el reclutamiento de jóvenes allá por 2015.

A Odegaard le quiere el Madrid para su futuro e incluso le quería para la próxima temporada. Igual que a Achraf. Es el relevo natural de Luka Modric, quien por ahora le cierra las puertas del equipo ya que seguirá al menos un año más (en 2021 terminará su contrato). Con el croata en el equipo, Odegaard no quiere jugársela a regresar al Madrid y ver reducidos sus minutos por la presencia del '10' en la plantilla.

La competencia en el Real Madrid

Algo parecido a lo que ha ocurrido con Achraf, a quien el Madrid quería de vuelta pero que no podía prometerle el rol que el marroquí quería. Achraf pretendía ser titular para no frenar su crecimiento tras dos años en el Borussia Dortmund jugando y siendo importante. Con Carvajal, al menos iba a tener que competir por el puesto y no ha querido.

Odegaard, entrenando con la Real Sociedad Real Sociedad

Con Odegaard, el Madrid todavía tiene margen para esperar un año y hacerle hueco para no perderle como a Achraf. El jugador quiere seguir en la Real Sociedad, equipo con el que puede extender su cesión otra temporada como se acordó. Todo indica que será así, pero tras los últimos acontecimientos ya hay quien se cuestiona si el conjunto txuri-urdin será la mejor para Odegaard la próxima temporada.

Sin fecha de vuelta

Lo positivo es que jugaría en un entorno que ya conoce y hay total garantías de que sería la estrella con Imanol Alguacil. Los problemas son, sobre todo, dos: su lesión y la situación actual de la Real. Este martes el club donostiarra emitía un parte médico del noruego en el que decía que sufre una tendinopatía rotuliana derecha. Es la consecuencia de las molestias que viene presentando desde semanas atrás y que le han impedido brillar en el regreso del fútbol.

No es una lesión cualquiera y es que si no se ataja bien y rápido puede perseguir al futbolista a lo largo de toda su carrera. Por eso, la prioridad ahora es su físico y que sane bien. Para ello ha viajado hasta Barcelona para dar con un tratamiento adecuado para su lesión. En su ausencia, la Real no hace más que hundirse en la tabla de clasificación.

El hundimiento de la Real Sociedad

Este lunes, con un Odegaard que se quedó en el banquillo sin jugar, la Real sumó su cuarta derrota consecutiva (cinco seguidos sin ganar desde el parón) y se ha quedado en un alambre en el que puede caerse de puestos europeos. Ha pasado en cinco jornadas de ir cuarto y soñar con la Champions League a ir séptimo y cruzar lo dedos para poder reaccionar a tiempo.

Piña de los jugadores del Getafe para celebrar uno de los goles de Jaime Mata ante la Real Sociedad EFE

En el Madrid tenían claro que el gran aliciente para que siguiera en la Real era la posibilidad de que jugará competición europea. Con el rendimiento del equipo hasta el parón se daba por hecho que, al menos, obtendría plaza para la Europa League y así Odegaard podría comandar al equipo en una competición así. Pero la Real, que ya tiene a cuatro puntos al Villarreal, que es sexto, ve como Valencia, Athletic y hasta Granada amenazan su posición, la última que acredita acceso a Europa el año que viene.

El Real Madrid se encuentra entre la espada y la pared con Odegaard. Primero porque no quiere repetir el 'caso Achraf' y que Odegaard se acabe marchando por no tener oportunidades en el equipo. Y luego porque el hundimiento de la Real compromete los planes del Madrid. Cuando ya se daba por hecho su continuidad en San Sebastián un año más, surgen las dudas del Real Madrid.